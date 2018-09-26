Суд перегляне доступ ГПУ до телефону журналістки Бердинських: що це означає

Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу журналістки Крістіни Бердинських, направивши на повторний розгляд клопотання слідчих щодо доступу до даних з її телефону. Втім, сама позивачка припускає, що силовики вже витребували у мобільного оператора всі дані і тепер розігрують своєрідний спектакль. Генпрокуратура, тим часом, на запитання, чи отримували вони дані, не відповіла: про це мовчав як її представник у суді, так і прес-служба у відповідях на запити журналістів із кількох десятків редакцій.

Журналістка видання «Новое время» Крістіна Бердинських не приховувала розчарування рішенням апеляційного суду. Вона висловила переконання, що підстав вважати рішення першої інстанції про доступ до її телефону був незаконним, достатньо.

«Я вже трохи виснажена цим, але я розумію, що якщо зараз не витратити на це час і не захистити свої професійні журналістські права, то в подальшому цей прецедент, що відбувся з нами з Наталею (Седлецькою – ред.), правоохоронні органи будуть використовувати, щоб через якісь кримінальні справи отримати доступ до телефонів журналістів», – сказала вона.

Бердинських висловлює припущення, що всю інформацію з телефону, яку хотіла отримати прокуратура, вона вже витребувала, бо оскаржуване 26 вересня рішення суду прокуратура отримала ще в серпні.

«І я маю повірити, що тільки коли Наталія Седлецька дізналася про цю інформацію, оприлюднила цю інформацію, і почався скандал вже на міжнародному рівні – тут слідчий Генеральної прокуратури згадує, що в них є таке рішення, розуміє, що вони занадто сильно втрутились у наші життя, і пише лист до «Київстару» з проханням надати якийсь обмежений обсяг інформації. Вибачте, але я в це не вірю. Але як це перевірити, я не знаю», – каже журналістка.

Пояснити, яку саме інформацію вже отримали силовики в цій справі, присутній у суді прокурор відмовився. Не дали на це відповідь і в прес-службі – реагуючи на на журналістський флешмоб, у якому взяли участь медійники із близько 20 редакцій. Генпрокуратура заявила, що це «інформація з обмеженим доступом», і підстав для її надання «не вбачається».

Те саме, як заявила громадська організація «Лабораторія цифрової безпеки», написали представники «Київстару» у відповідь на їхній запит.

Адвокати Бердинських не виключають позову до ЄСПЛ

Сьогоднішня ухвала підтверджує, що слідчий-суддя ухвалив рішення про доступ до інформації з телефонів журналістів із порушенням процедури, а отже, незаконно, зауважує одна із адвокатів Бердинських Людмила Опришко.

«Якщо Генеральна прокуратура отримала інформацію або документи, які зазначені в цьому рішенні, то виходить, що ці документи отримані на незаконній підставі, бо це рішення було скасоване», – пояснює юрист.

Проте упевненості, що прокуратура не спробує ці дані використати в суді, якщо вона їх таки отримала, у представників Крістіни Бердинських немає, оскільки на той момент ухвала Печерського суду все ще могла бути чинною.

Опришко не виключає позову до Європейського суду з прав людини, зауважуючи, що юридичних засобів захисту від незаконних дій ГПУ в них не було.

18 вересня ЄСПЛ ухвалив запобіжне рішення – зобов’язав українську владу до 18 жовтня утриматися від доступу до будь-яких даних від мобільного оператора з телефону журналістки Наталки Седлецької, щодо якої, як і щодо Крістіни Бердинських, рішення про передачу даних Генпрокуратурі ухвалив приблизно у той же час Печерський суд.

У відповідь у Генпрокуратурі заявили, що «зупинили отримання інформації» щодо обох журналісток.

Приблизно тоді ж Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу головної редакторки програми «Схеми» Наталії Седлецької і обмежив обсяг даних, що їх може отримати слідчий із мобільного телефону журналістки.

У Генпрокуратурі запевнили, що дані з телефонів журналісток необхідні слідству для розслідування «за фактами можливого розголошення директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником відомостей, що становлять державну таємницю».

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що слідство не потребує від оператора мобільного зв’язку якихось даних журналісток Наталії Седлецької і Крістіни Бердинських, окрім дати їхнього перебування в зоні дії вежі мобільного оператора поблизу НАБУ.