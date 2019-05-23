«Схеми» тричі за тиждень зафіксували кортеж Коломойського вдома у Тимошенко. Олігарх каже: це інсценування

Протягом тижня після повернення олігарха Ігоря Коломойського в Україну журналісти програми «Схеми» тричі фіксували автівки з його кортежу біля маєтку лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко у Козині під Києвом.

Ще одного вечора кортеж заїхав також до будинку, яким користується народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Грановський у тому ж селищі.

Сам олігарх, якому журналісти відправили детальні письмові запитання щодо цих фактів, згодом у телефонному коментарі запевнив, що не зустрічався з політиками і заявив, що це було спеціальне інсценування для «дезорієнтації журналістів». Про це йдеться у матеріалі програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «Коломойський повертається».

Олігарх повернувсяв Україну з Ізраїлю в ніч на 16 травня. 18 травня журналісти зафіксували, як автомобіль виїхав із офісу олігарха – і попрямував Обухівською трасою за місто в супроводі мікроавтобусу охорони, зареєстрованого на компанію з орбіти Коломойського.

​«Схеми» зафільмували, як кортеж заїхав у елітне котеджне містечко «Срібна затока», де мешкає Юлія Тимошенко – утім, авто супроводу залишилося чатувати біля шлагбаума.

Журналісти пройшли пішки до маєтку лідерки «Батьківщини», і зафіксували ту саму автівку, яка виїжджала із офісу Коломойського, запаркованою прямо біля воріт.

Увечері 21 травня кортеж олігарха Коломойського знову попрямував за місто і заїхав на ту вулицю закритого котеджного комплексу, де мешкає Тимошенко.

​Наступного дня, 22 травня, «Схеми» знову помітили автівку супроводу Коломойського – вона була запаркована біля заїзду до котеджного містечка, де мешкає лідерка «Батьківщини». Вже згодом сам BMW Коломойського виїхав прямо з воріт маєтку Юлії Тимошенко.

«Схеми» запитали Тимошенко про причини візитів кортежу Коломойського до її маєтку. Вона заявила у відповідь, що «навряд чи він відвідував». Утім уточнююче питання, чи зустрічалася вона з олігархом після його приїзду до України, Тимошенко так і залишила без відповіді. Як і те, чи обговорювала вона із Коломойським своє потенційне призначення на посаду прем’єр-міністра або спікера Верховної Ради.

Крім того, 21 травня, перед візитом до Тимошенко журналісти помітили автівки Ігоря Коломойськогоу Козині також біля ще одного заміського будинку.

«Раніше протягом року «Схеми» неодноразово фіксували, що ним користується народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Грановський – за президентства Порошенка його називали тіньовим куратором судової системи та органів прокуратури», – йдеться у матеріалі. Журналісти повідомляють, що кортеж олігарха перебував на закритій території маєтку близько години.

«Схеми»​ запитали в Грановського, що Коломойський робив у заміському маєтку в Козині, яким користується депутат. У відповідь той зазначив лише, що в нього немає ніякого будинку за містом.

Сам Коломойський заперечив факт зустрічей із Тимошенко та Грановським у коментарі «Схемам» і назвав те, що побачили журналісти – «інсценуванням».

«У зв’язку з відкритим стеженням, яке організовують журналісти після мого приїзду в Україну, я продумав систему їхньої дезорієнтації, – пояснив олігарх. – Коли мені потрібно кудись їхати, я відправляю свою основну машину BMW – номери ви знаєте – з автівкою супроводу за адресами відомих публічних осіб. Зокрема, за адресою пані Тимошенко. Тричі. У цей час я виїжджаю на інших авто, які ви не знаєте, і їду на потрібні мені зустрічі. З трьох поїздок моїх авто за адресами пані Тимошенко жодної зустрічі не було.

Про пана Грановського – теж не було. У мене є цілий перелік адрес публічних осіб – тож ви дивіться уважно, хто їздить у авто. Я машину завжди заповнюю повністю - завжди сидять чотири людини: водій і ще троє. Перепрошую, але кожен грає у свою гру».

«Дивіться, скоро ми поїдемо до Кононенка. Я вам дам перелік. Єдине, ще з охороною Порошенка не домовились, як ми будемо там «пересиджувати», – заявив олігарх.

Ігор Коломойський повернувся в Україну після майже дворічного екзилу в ніч на 16 травня – його борт приземлився в Дніпрі. Надвечір того ж дня літак олігарха прибув до Києва.

Знімальна група «Схем» тоді зафіксувала, як олігарх із аеропорту «Бориспіль» попрямував до ресторану Сatch у центрі столиці. Цей заклад розташований у бізнес-центрі по вулиці Володимирській, де має офіс Коломойський. У ресторані, як помітили «Схеми», олігарх перебував у компанії народних депутатів від групи «Відродження» Віталія Хомутинніка й Андрія Шипка, бізнесмена Павла Фукса та свого друга та співвласника «95-го кварталу» Тімура Міндіча.

У першому бліц-інтерв’ю після повернення в Україну олігарх заявив «Схемам», що планує наступні 5 років прожити в Україні.