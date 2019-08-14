Суд зняв електронний браслет із фігуранта розслідування «Схем» про енергетичну аферу Крючкова

Солом’янський районний суд Києва зняв електронний браслет із колишнього народного депутата і ексголови правління «Енергомережі» Дмитра Крючкова, якого слідство підозрює в завданні збитків державі в енергетиці на суму понад 346 мільйонів гривень – проте подовжив термін дії решти його обов’язків до 29 серпня.

Відповідне рішення слідчий суддя Сергій Коробенко ухвалив 25 липня. І таким чином, частково задовольнив клопотання прокурора САП Володимира Кривенка, який просив суд ще на два місяці продовжити термін дії обов’язків для Крючкова – мотивуючи це тим, що досудове розслідування НАБУ ще триває, а «ризики перешкоджання підозрюваним подальшому досудовому розслідуванню не зменшилися».

Суддя Коробенко дозволив зняти з ексдепутата електронний браслет, але водночас продовжив дію інших його зобов’язань:

прибувати до детектива, прокурора або суду за кожною вимогою;

не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування, що стосується даного кримінального провадження, з підозрюваним і свідками;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Раніше в програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») були оприлюднені записи телефонних розмов Крючкова із тодішнім першим заступником голови фракції «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді Ігорем Кононенком і братами-бізнесменами Ігорем і Григорієм Суркісами, на яких обговорюється схема з виведення сотень мільйонів гривень з українських обленерго – на прохання журналістів перед публікацією вони були верифіковані американськими спеціалістами, які співпрацюють з урядом США.

«Схеми» звернулися до всіх фігурантів телефонних розмов, частина із них ситуацію не прокоментувала, частина заперечила свої зв’язки з Дмитром Крючковим. Зокрема, брати Суркіси не відповіли на запит редакції.

На запит редакції Дмитро Крючков передав свої письмові відповіді, у яких розповів, що Кононенко виконував ту частину домовленостей, яка була зоною відповідальності сторони Порошенко – Кононенко. «Фінансові відносини, звісно, були. Вони, згідно з домовленостями, отримали від 50% до 75% доходів від бізнесу, який був предметом домовленостей», – зазначив він у листі.

Журналісти також декілька разів приїжджали в офіс народного депутата Ігоря Кононенка, оскільки він не відповідав на дзвінки з проханням про коментар та повідомлення з вичерпним списком запитань. Перед ефіром він надіслав до редакції лист, пообіцявши інтерв’ю лише після виходу розслідування. Утім, згодом заявив, що готує позов проти Радіо Свобода до закордонного суду – і скасував обіцяне інтерв’ю.

Правоохоронці підозрюють Дмитра Крючкова в розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго», понад 60% акцій якого належать державі. ​За словами детективів, НАБУ також вивчає причетність до схеми Ігоря Кононенка і братів Суркісів, останніх раніше вже викликали на допит після виходу журналістського розслідування. У записах, оприлюднених журналістами, співрозмовники, у тому числі, обговорюють і цю оборудку.

Дмитро Крючков – колишній народний депутат. Із 2006-го півтора року був у фракції «Блоку Юлії Тимошенко» – працював у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2014-му – став керівником приватної компанії «Енергомережа». І вже за рік вона взяла під контроль роботу кількох обленерго.