«Незадекларована» цивільна дружина депутата Козака виявилась власницею елітного готелю у Львові – «Схеми»

Цивільна дружина соратника Віктора Медведчука, народного депутата від «Опозиційної платформи – за життя» Тараса Козака Наталія Лавренюк є власницею великої частини приміщень 4-зіркового готелю «Швейцарський» у середмісті Львова і його торговельної марки. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») – «У російському бізнесі тільки дівчата».

Згідно з українським реєстром прав на нерухоме майно, Наталії Лавренюк належить 381 квадратний метр нежитлових приміщень і 10 квартир за адресою Князя Романа, 22 у Львові.

Тут розташований готель «Швейцарський». Він об'єднує дві будівлі: Князя Романа, 22 і 20, де розміщуються вхід і рецепція.

Загалом Наталії Лавренюк належать 1244 квадтратні метри цього готельного комплексу, порахували журналісти «Схем».

Окрім того, торговельна марка «Готель Швейцарський» з 25 квітня 2008 року зареєстрована саме на бізнес-партнерку родини Медведчука. У липні 2017 року строк дії свідоцтва був подовжений ще на 10 років – до 9 липня 2027-го.

Раніше «Схеми» встановили, що народний депутат і соратник Віктора Медведчука Тарас Козак не вносить у майнову декларацію дані про цивільну дружину Лавренюк, на яку оформлена численна нерухомість в Україні та частка в нафтовому бізнесі у Росії подружжя Марченко-Медведчука.

Крім готелю, «Схеми» знайшли в Наталії Лавренюк ще 12 квартир у Києві, та 10 земельних ділянок на Київщині – у селі Осещина Вишгородського району та селі Тарасівка, де працівники завершують зводити будинок і майже зведений будинок у лісі.

Наталія Лавренюк має 25-відсоткову частку у компанії «НЗНП Трейд», яка бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії. Дані про це містяться у реєстрі юридичних осіб Росії.

Дружина народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука Оксана Марченко контролює в цій компанії 61%. Це – частка кіпрської компанії Ventolor Holding LTD, якою одноосібно володіє українська телеведуча через фірму TUMILLON INVESTMENTS LTD.

За даними «Схем», Наталія Лавренюк – постійна супутниця народного депутата Тараса Козака в закордонних відрядженнях щонайменше з 2005. Вони разом мандрували до Росії і Європи: літаками, автобусами та машинами. Спільних перельотів протягом 10 років журналісти нарахували більше ста – це Париж, Ніцца, Флоренція, Рим, Лондон, Цюрих, різні курортні острови.

Крім того, партнерка родини Медведчука в Росії Лавренюк виявилась матір’ю дитини Тараса Козака, що підтвердив він сам.

Приховування відомостей про особу, з якою декларант перебуває у фактичних шлюбних відносинах, та недекларування оформленого на неї майна та бізнесу – це злочин, кажуть антикорупційні юристи.

Наталія Лавренюк не відповіла на питання журналістів в месенджері. Її телефон був також вимкнений. У свою чергу нардеп Тарас Козак у відповідь запитав: «А що – це заборонено? (спільно літати – прим. ред.)». І зазначив: «У нас є спільна дитина».

На уточнення «Схем», чому згадок про неї немає в декларації, парламентар попросив надіслати йому письмові питання. Утім, до ефіру на них так і не відповів.