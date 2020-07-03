На ліквідацію трьох спеціалізованих судів держава витратила майже 160 млн гривень, але вони і досі існують

На ліквідацію Вищого господарського, Вищого адміністративного та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ за два роки з державного бюджету витратили 157 мільйонів гривень, але вони і досі існують, а його судді продовжують отримувати заробітну плату. Заплановані витрати і на 2020 рік – майже 73 мільйони. Про це йдеться у розслідуванні «Суддівська корпорація» програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода та UA: Перший).

Згідно із законом «Про судоустрій і статус суддів» з середини грудня 2017 року в Україні мали бути ліквідованими вищі спеціалізовані суди – зокрема, Вищий господарський, Вищий адміністративний та Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також Верховний суд України. Замість них був створений Верховний суд, у складі якого, в тому числі – касаційні суди відповідної спеціалізації.

«Водночас, вони й досі не ліквідовані, судді у таких судах не здійснюють правосуддя, але продовжують отримувати заробітну плату» – розповідають журналісти.

На запит «Схем» Вищий господарський суд надав кошторис за останні два роки: з держбюджету на його утримання у 2018-2019 роках було витрачено майже 54 мільйони гривень, а на 2020 рік заплановані витрати у понад 18 мільйонів гривень.

На Вищий адміністративний суд витрати з бюджету за 2018-2019 роки склали майже 63 мільйони гривень, а на цей рік заплановано – ще близько 32 мільйонів.

На Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ за два роки – майже 41 мільйон гривень, а на 2020 – ще 22,5 мільйона.

Тобто, загалом на утримання трьох ліквідованих судів з бюджету пішло близько 157 мільйонів гривень, а цього року мають витратити ще понад 70 мільйонів гривень.

«Суди не можуть бути ліквідовані, поки судді не переведені або не звільнилися за власним бажанням», – пояснила журналістам голова ліквідаційної комісії Вищого господарського, Вищого адміністративного та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Любов Соловйова.

За її словами, нині у Вищому господарському суді продовжують працювати 13 суддів, серед яких, у тому числі, Артур Ємельянов.

«У Громадській раді доброчесності його називали «обличчям судової системи часів Януковича». А «Схеми» в 2017-му розповідали, як його родина обзавелася елітним майном по всьому світу», – йдеться у матеріалі.

У ліквідованих Вищому адміністративному та Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ – залишилось по вісімнадцять суддів.

Оцінює, набирає, рекомендує до переведення і звільнення суддів спеціалізований орган – Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Остаточне рішення ухвалює Вища рада правосуддя.

«Втім перша ланка щодо переведення суддів – Вища кваліфкомісія суддів майже 8 місяців не працює. Конкурс з відбору нового складу цієї комісії мала провести Вища рада правосуддя. Але не провела», – розповідають журналісти.

Раніше «Схеми» також виявили, що у справі судді Окружного адмінсуду Павла Вовка троє членів ВРП не взяли самовідвід, хоча у них – можливий конфлікт інтересів. Журналістів також не пускали на засідання ВРП, що медіаюристи назвали «перешкоджанням професійній діяльності».