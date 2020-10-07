Застава в 10 млн грн: фігуранту розслідування «Схем» обрали запобіжний захід у справі «ядерних хабарів»

Вищий антикорупційний суд 7 жовтня обрав запобіжний захід у вигляді майже 10 мільйонів гривень застави керівнику відокремленого структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом» Ігорю Орлову, підозрюваному в справі щодо так званих «ядерних хабарів», поклавши на нього низку процесуальних обов’язків. Про те, як після перемоги фірми дружини колишнього народного депутата Максима Микитася на тендері «Енергоатома» з відбору генпідрядника будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження родина Орлова обзавелася квартирами в ЖК, зведених компанією з орбіти Микитася, журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) розповіли в розслідуванні «Україна-Росія: ціна атомної залежності» .

«Суддя частково задовольнила клопотання (прокурорів – ред.) та застосувала до підозрюваного запобіжний у вигляді застави у розмірі 9 984 500 гривень, – йдеться у повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури. – Крім того, на керівника відокремленого структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом» покладено процесуальні обов’язки, а саме: прибувати за викликом до детектива, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон».

28 вересня детективи НАБУ за погодженням САП повідомили про підозри колишньому народному депутату Максиму Микитасю та керівнику відокремленого структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом» Ігорю Орлову у справі щодо так званих «ядерних хабарів». За повідомленням слідства, дії колишнього депутата кваліфікують як «надання неправомірної вигоди службовій особі» (ч. 2 ст. 369 КК України), а топменеджеру «Енергоатому» інкримінують «одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою» (ч. 4 ст. 368 КК України).

Раніше «Схеми» розповіли про те, як топменеджер «Енергоатому» Ігор Орлов, його дружина Наталія та матір Олександра з 2017-го по 2019-й роки отримали майнові права на об’єкти незавершеного будівництва на той час, на квартири у ЖК «Сонячна Рів’єра» та ЖК «Верховина». Це сталось після того, як у 2017 році на тендері з відбору генпідрядника будівництва Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива перемогла компанія «БК «Укрбудмонтаж», на той час єдиною власницею якої була Наталія Микитась – дружина народного депутата VIII скликання Максима Микитася, колишнього президента великої будівельної компанії – корпорації «Укрбуд», що звела згадані ЖК «Сонячна Рів’єра» та «Верховина».

Безпосереднім замовником будівництва сховища, підкреслюють журналісти, є відокремлений підрозділ у складі «Енергоатома» – «Атомпроектінжиніринг», у якому Ігор Орлов обіймає посаду директора з питань нових ядерних установок.

У коментарі «Схемам» Орлов підтвердив, що його родина володіє квартирами у згаданих житлових комплексах, але заперечив, що отримав нерухомість як «неправомірну вигоду».

«У мене були заощадження, у мене зарплата була. Все відображено в декларації... Я не маю зараз виправдовуватись перед ким-небудь. Все, що стосується мене, – відобразив в декларації. Там все прослідковується – де, коли, які гроші в мене були, чи дозволяли мені це придбати», – відповів Орлов.

На запитання, чи зустрічався він із Максимом Микитасем до та після того, як генпідрядником будівництва сховища стала компанія його дружини «Укрбудмонтаж», Орлов зазначив: «Я нечасто зустрічався. Це ніяк не позначається на тому, що Микитась і дружина там були власниками. Я його знав, так. Я не приховую цього. Але говорити про те, що я якось там працював, чи не працював, чи якимось чином мене прив’язувати до Микитася – некоректно. Я маю право спілкуватися з будь-якою людиною, не лише Микитасем. Мені ніхто не забороняв».

Колишній нардеп, відомий столичний забудовник, екскерівник корпорації «Укрбуд» Максим Микитась перебуває у СІЗО. Йому інкримінують махінації із житлом Національної гвардії на понад 80 мільйонів гривень. Він звинувачення заперечує.

Через адвоката Микитася журналісти передали йому прохання про коментар, але відповіді на момент публікації не отримали.

Рівненська, Південно-Українська та Хмельницька АЕС вимушені відправляти відпрацьоване ядерне паливо у Росію на тимчасове зберігання. Щорічно, за даними «Енергоатому» – державного оператора українських АЕС – Україна платить Росії за це 150-200 мільйонів доларів. На початку 2000-х українська влада вирішила побудувати власне Централізоване сховище. Лише у 2017 році «Енергоатом» почав будівництво, але введення в експлуатацію постійно переноситься.

На тендері з відбору генпідрядника будівництва Централізованого сховища перемогла компанія «Укрбудмонтаж», яка належала на той час Наталії Микитась.