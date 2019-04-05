Порошенко відмовився коментувати розслідування «Схем» щодо причетності його соратника Кононенка до розкрадань в обленерго

Президент Петро Порошенко відмовився прокоментувати факти, наведені у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «П. дав добро» щодо причетності його бізнес-партнера та друга, народного депутата Ігоря Кононенка до діяльності компанії ПАТ «Енергомережа» та її очільника Дмитра Крючкова, нині розшукуваного НАБУ за виведення сотнів мільйонів гривень із «Запоріжжяобленерго».

Знімальна група «Схем» намагалася двічі отримати коментар Петра Порошенка. У день першого туру виборів президент спочатку пообіцяв відповісти на це запитання після того, як проголосує у Будинку офіцерів в Києві, але згодом проігнорував прохання журналіста про коментар, – йдеться у спецрепортажі «Вперед, на Банкову!».

Досі редакція не отримала також письмової відповіді на офіційний запит на ім’я президента, відправлений 27 березня під час підготовки розслідування «П. дав добро» про роль Ігоря Кононенка у схемі виведення сотень мільйонів гривень з кількох напівдержавних обленерго. Не відреагували на повідомлення від редакції і співробітники прес-служби президента.

Раніше «Схеми» розповіли про організацію однієї з наймасштабніших афер у сфері енергетики останніх років, яка обговорюється на записах телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова з другом президента Ігорем Кононенком, бізнесменами Ігорем та Григорієм Суркісами й іншими високопосадовцями, та які отримала редакція. Події охоплюють період весни-літа 2015 року, коли остаточно формувалась вертикаль влади після революційних подій, а різні напрямки закріплюються за конкретними кураторами та виконавцями.

Для верифікації телефонних розмов «Схеми» передали зразки голосів американським спеціалістам із Національного центру медіа-експертиз – освітньо-наукового центру Університету Колорадо в Денвері (США, створеного за підтримки Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки). Експертиза всіх надісланих голосів дала позитивний результат. Отримані високі показники вірогідності подібності голосів за шкалою, передбаченою цією методологією.

Після виходу розслідування «Схем» депутат Ігор Кононенко заявив, що готує позов на Радіо Свобода до закордонного суду.

У свою чергу, журналісти проекту зазначають, що не бояться суду, бо ретельно перевірили наведені у своєму розслідуванні відомості. Також редакція повідомляє, що на запит Національного антикорупційного бюро вже передала детективам записи розмов Дмитра Крючкова з Ігорем Кононенком та братами Суркісами.

НАБУ проводить офіційне розслідування про розкрадання коштів «Запоріжжяобленерго», у рамках якого вже повідомила про підозру бізнесмену Дмитру Крючкову. За словами детектива, бюро також вивчає причетність до схеми Ігоря Кононенка та братів Суркісів, останніх раніше вже викликали на допит. У записах, оприлюднених журналістами, співрозмовники, у тому числі, обговорюють і цю оборудку.