Баканов призначив на високу посаду ексспівробітника СБУ, причетного до організації акції під будинком Шабуніна

Голова Служби безпеки України Іван Баканов призначив на посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності екс-співробітника цього ж Департаменту СБУ Романа Матковського, про причетність якого до організації акції під будинком антикорупційного активіста Віталія Шабуніна раніше розповідали журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Про це журналісти програми «Схеми» дізналися із власних джерел у Службі безпеки України.

Речниця СБУ Олена Гітлянська не змогла підтвердити інформацію про можливе призначення: «Згідно з законом інформація про призначення на такі посади є закритою, ми не маємо права таке повідомляти. Окрім начальників, які призначаються указом президента».

При цьому, своє призначення на посаду «Схемам» підтвердив сам Роман Матковський. «Брехати не буду - інформація відповідає дійсності. Призначили на вихідних. Мене запросили. Та команда, з якою ми працювали, коли почалася війна в складний час для України. Проходив повну перевірку, з поліграфом, все як треба», – заявив він.

На питання чи не стала на заваді причетність до організації акції під будинком антикорупціонера, Матковський відповів: «Ви ж розумієте, що я до акції під будинком Шабуніна маю відношення рівно стільки, скільки маю. Квадрокоптер мій (точніше – «Автомайдану»), акція – не моя. Були певні позиції в Службі, нюанси, ви самі розумієте, хто чим займався».

Департамент захисту національної державності в СБУ, згідно з описом на сайті СБУ, відповідає за захист державного суверенітету, попередженню загроз інтересам держави і безпеки громадян України, протидію розпалюванню ворожнечі на міжнаціональному та релігійному підґрунті, блокування проплачених акцій та пошук телефонних терористів.

У квітні 2017 року «Схеми» виявили, що на замовну акцію протесту під будинком голови ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна 9 квітня працівники Служби безпеки України виїжджали прямо з-під будівлі СБУ, діяли злагоджено з мітингувальниками, яких дочекались на метро «Славутич» і кортежем поїхали до будинку активіста. А відеозйомкою акції з дрону на місці подій керував безпосередньо співробітник Департаменту захисту національної державності СБУ Роман Матковський. Докази причетності СБУ до організації замовного мітингу оприлюднили в розслідуванні «Служба боротьби з громадськістю».

Сам Роман Матковський заперечив, що був причетний до організації мітингу. Пізніше «Схеми» отримали й офіційну відповідь на запит стосовно подій того дня. У ній не містилося відповідей на поставлені запитання та коментарів до викладених фактів. СБУ лише уточнила, що «в ході роботи може обмежувати права і свободи громадян», а всі, «хто допомагає службі, роблять це добровільно».

У травні 2017 Петро Порошенко, коментуючи ситуацію довкола причетності СБУ до організації мітингу під будинком антикорупційного активіста, закликав «поставитися до роботи Служби безпеки із розумінням» та заявив, що «СБУ має надзвичайні завдання з огляду на гібридну війну».

У червні 2017 Романа Матковського усунули з посади, а щодо Голова Служби безпеки України призначив службове розслідування його дій.

І хоч за результатами розслідування СБУ не знайшла порушень у діях свого співробітника та вирішили не притягувати його до дисциплінарної відповідальності, зрештою Романа Матковського звільнили з посади.

У березні 2019 року, під час президентських перегонів, Роман Матковський активно брав участь у телевізійних ефірах в якості експерта з безпеки, а пізніше заявив про те, що «влився у виборчий штаб Юлії Тимошенко».