Чотири розслідування «Схем» – у шорт-листі Національного конкурсу журналістських розслідувань

Чотири матеріали програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) відібрали до шортлиста Національного конкурсу журналістських розслідувань: «Слуга власного бізнесу»: кіпрська таємниця депутата Холодова» Валерії Єгошиної, «Надра на експорт»: як друг Путіна возить українську сировину в Росію, де вона потрапляє в оборонку» Любомири Ремажевської та Альони Щербакової, «Посади мене, якщо зможеш»: безхмарне життя експрокурора після гучного затримання на хабарі» Георгія Шабаєва та «Україна-США: подвійні правила олігарха Ахметова» Надії Бурдєй.

Інформацію про фіналістів Національний конкурс журналістських розслідувань оприлюднив 24 серпня.

У розслідуванні «Слуга власного бізнесу» журналісти «Схем» викрили народного депутата від «Слуги народу» Андрія Холодова на зв’язку з тютюновим бізнесом, що могло свідчити про лобіювання ним інтересів бізнесу, до якого мала стосунок його родина, а саме – так званої «тютюнової правки» №8 до закону №1049.

Після публікації матеріалу та звернень депутатів НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання владою або службовим становищем. Сам Холодов заперечує зв'язок з тютюновим бізнесом. За його словами, кіпрська компанія, на яку заведений цей бізнес, була продана «іншому власнику» ще в 2018-му – втім, не розповів, кому саме.

У матеріалі «Надра на експорт» «Схеми» розповіли, як наближений до президента Росії Володимира Путіна олігарх Олег Дерипаска роками видобував і вагонами вивозив з України до РФ цінну сировину з українських надр – високочисті кварцити з унікального українського родовища на Сумщині.

Після обробки українські кварцити вже у вигляді кремнію потрапляють на російські оборонні підприємства, які виробляють техніку, яку, зокрема, фіксували в зоні бойових дій на Донбасі. І попри те, що сам Дерипаска і три його підприємства, серед яких і гігант «Русал», потрапили під українські санкції, з десяток його дочірніх компаній змогли їх обійти.

Як встановили «Схеми», СБУ та РНБО «забули» їх внести у список. У відповідь на запит «Схем» у РНБО відповіли, що «пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до О. Дерипаски та пов’язаних із ним юридичних осіб були винесені на розгляд РНБО Службою безпеки України». А в СБУ журналістам так і не надали відповіді по суті, чому до санкційного списку не потрапили кілька дочірніх компаній, які належать російському олігархові.

«Безхмарне життя» столичного експрокурора Сергія Нечипоренка після гучного затримання на хабарі в 150 тисяч доларів опинилося у фокусі уваги розслідування «Посади мене, якщо зможеш»: після чотирьох років судової тяганини Нечипоренко не ув’язнений і не під домашнім арештом.

На рідкісних засіданнях йому вже вдалося «відвоювати» своє елітне майно від конфіскації на користь держави, у 15 разів зменшити розмір своєї застави, повернути собі паспорт і регулярно подорожувати за кордон.

Поки справа про хабар повільно розглядається в судах родина Нечипоренка продовжила набувати численну елітну нерухомість – в Україні та за кордоном. Він літає до «колишньої» дружини у Болгарію, де вона має низку апартаментів, та до сина у Лондон, де той навчається у приватній школі.

А 79-річний батько-пенсіонер Нечипоренка будує в Затоці 4-зірковий готель на березі моря. Сам Нечипоренко на більшість запитань журналістів, які вони поставили йому після чергового судового засідання, відмовчувався: «Не хочу нічого пояснювати нікому».

А в матеріалі «Схем» «Україна-США: подвійні правила олігарха Ахметова» (спільно з ГО «Центр протидії корупції» та виданням «Українська правда») йшлося про особливості ведення бізнесу олігархом Рінатом Ахметовим в Україні та в США, де він скупив низку шахт, видобуває там вугілля і експортує його з на свої українські коксохімічні заводи.

«Схеми» показали, як в США компанії українського олігарха платять мільйони доларів у разі порушення вимог безпеки на своїх підприємствах, водночас в Україні до відповідальності найчастіше притягують хіба що пересічних працівників його заводу.

За місяць до виходу розслідування журналісти звертались до компанії, надаючи можливість представити свою позицію, щоб вона була відображена в матеріалі, утім, холдинг відмовився надавати свої коментарі до його виходу. Вже після публікації матеріалу в «Метінвесті» заявили, що «оприлюднена інформація є вимислом, який наносить шкоду репутації компанії».

Загалом у шортлист увійшли 10 робіт, які відібрало журі у складі відомих редакторів і журналістів із 72 розслідувань, поданих на конкурс. Цього року в команді журі – Олег Хоменок, Зураб Аласанія, Бектур Іскандер, Анастасія Станко, Інна Кузнецова, Олекса Шалайський, Валентина Самар, Володимир Тхорик, Отар Довженко, Світлана Остапа, Ольга Руденко, Катерина Горчинська, Андрій Яницький, Тарас Петрів, Максим Скубенко.

Національний конкурс журналістських розслідувань і спеціальних репортажів було запроваджено у 2014 році ініціативою YanukovychLeaks та Media Development Foundation, газетою Kyiv Post за підтримки SCOOP та за участі інтернет-видання «Українська правда».

«Схеми» – це спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший, що викриває високопосадову корупцію та непрозорість української влади. У серпні 2020-го проєкту журналістських розслідувань «Схеми» було присуджено міжнародну премію «Вільна преса Східної Європи 2020» (Free Media Awards) за розслідувальну журналістику.