Добір суддів для розгляду позову Ігоря Коломойського проти Національного банку, в результаті чого приватизація «Приватбанку» була визнана незаконною, відбувся з порушеннями – через маніпуляції зі спеціалізаціями. Про це йдеться у розслідуванні «Суддівська рулетка: збій системи» журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

​Журналісти виявили, що під час вибору того, хто в Окружному адміністративному суді Києва розглядатиме позов олігарха, суддів продовжили ділити за спеціалізаціями –​ коли за кожним суддею закріплювали певний тип справ, які він міг слухати –​ хоча на той момент спеціалізації вже начебто були скасовані. Про це свідчать дані авторозподілу.

Так, 20 березня 2018 року під час повторного авторозподілу у справі Ігоря Коломойського проти Національного банку були виключені 36 суддів. Залишилося лише двоє суддів, які могли розглядати позов.

Навпроти прізвищ виключених суддів вказувалась причина – «не слухає категорію».

Водночас, в 2018-2019 роках спеціалізації в цьому суді вже були скасовані – про це йдеться в офіційній відповіді апарату Окружного адмінсуду.

Працівники державного підприємства «Інформаційні судові системи», які здійснюють технічний супровід судових електронних баз даних та реєстрів, відкидають можливу помилку із зазначенням спеціалізацій під час авторозподілу.

Якщо у звіті зазначені «категорії справ», на їхню думку, це означає, що на той момент спеціалізації дійсно у суді брались до уваги.

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В той же час суддя-спікер Окружного адмінсуду Богдан Санін не зміг назвати точної дати скасування спеціалізації:

– У нас зараз немає спеціалізації. У нас усі абсолютно судді розглядають абсолютно усі категорії справ. Спеціалізація була навмисно виключена для того, щоб кожен суддя працював з тією справою, яка заходить до Окружного адміністративного суду. Такий універсальний боєць – знає все.

– Як довго у вас існує така система, що немає спеціалізацій?

– Треба з’ясувати, підняти інформацію. Наскільки я пам’ятаю, відсутні спеціалізації чи з 2014-го, чи з 2015-го.

«Схеми» також виявили, що у справі Коломойського загалом було два авторозподіли у 2017 та 2018-му роках – з різницею у дев’ять місяців. При чому, в обох випадках була одна і та ж спеціалізація, а саме: «державне регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі». Але кількість суддів, які підпадали під цю категорію – звузилася.

Наприклад, згідно зі звітом, ще у 2017 році судді Григорович, Кузьменко, Огурцов, Смолій, Федорчук «слухали» таку спеціалізацію, та вже під час повторного авторозподілу 2018-го – припинили.

«Схеми» кілька тижнів спостерігали за роботою Окружного адмінсуду Києва та з’ясували, як там вдалося обійти автоматичну систему в резонансних справах Романа Насірова, Ігоря Коломойського і Національного банку та щодо конкурсу на голову митниці. Серед інших способів визначити суддю в обхід авторозподілу – масове захворювання, відпустки або навчання, обмеження кількості суддів в одній спеціалізації, помилкове визначення категорій справ.