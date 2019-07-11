НБУ заявляє, що суд відкрив провадження за його позовом проти Коломойського

Господарський суд Дніпропетровської області 11 липня призначив підготовче засідання за позовом Національного банку проти колишнього акціонера «Приватбанку» Ігоря Коломойського, повідомляє прес-служба НБУ.

У НБУ нагадали, що регулятор в червні 2018 року подав чотири позови до Ігоря Коломойського, вимагаючи стягнути з нього заборгованості за кредитами рефінансування на 1,8 мільярда, 1,27 мільярда, 1,29 мільярда та 0,5 мільярда гривень.

«Однак тоді Господарський суд Дніпропетровської області відмовив у відкритті проваджень за позовами Національного банку на підставі того, що місцем проживання відповідача є місто Женева (Швейцарія), а не Дніпро. У липні-серпні 2018 року Дніпропетровський апеляційний господарський суд залишив у силі всі рішення суду першої інстанції», – нагадують у НБУ.

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Згодом, згідно з повідомленням, НБУ подав касаційні скарги на рішення суду. В березні 2019 року велика палата Верховного суду задовольнила касаційні скарги Національного банку, скасувала рішення судів попередніх інстанцій та направила справи назад до Господарського суду Дніпропетровської області для відкриття провадження.

«Національний банк очікує за результатами проведення підготовчих засідань призначення судом розгляду справ по суті вже в серпні 2019 року та продовжить вживати правових заходів, необхідних для стягнення заборгованості за кредитами рефінансуванням», – наводить прес-служба установи слова начальника Управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку Віктора Григорчука.

В НБУ стверджують, що Ігор Коломойський уклав із ним договори поруки у 2015 році коли був співвласником «Приватбанку», однак згодом не виконав взятих на себе фінансових зобов’язань.

Радіо Свобода не змогло зв’язатися з прес-службою суду телефоном і надіслало запит для підтвердження цієї інформації.

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Ігор Коломойський, своєю чергою, оскаржує націоналізацію «Приватбанку». 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною передачу цього банку державі.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.