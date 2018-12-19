Сюмар виграла суд у депутата Німченка в справі щодо нападу охоронців Медведчука на журналістів «Схем»

Апеляційний адміністративний суд Києва задовольнив скаргу народного депутата України та голови парламентського комітету з питань свободи слова Вікторії Сюмар та скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про начебто незаконне втручання комітету в роботу Національної поліції та прокуратури, які розслідують напад охоронців Медведчука на знімальну групу «Схем» біля VIP-терміналу аеропорту «Київ».

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода із зали суду.

«Рішення окружного адміністративного суду Києва від 27 вересня 2018 року в частині задоволених позовних вимог щодо визнання протиправними дій голови комітету з питань свободи слова та інформаційної політики народного депутата України Сюмар Вікторії Павлівни щодо втручання в діяльність органів прокуратури, досудового слідства Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, скасувати», – йдеться в рішенні суду.

«Фактично, ми сьогодні виграли справу, і це означає, що комітет з питань інформаційної політики і свободи слова зможе розглядати справи щодо порушень прав журналістів. І я сподіваюся, що ми й надалі будемо робити максимально успішно», – прокоментувала рішення суду Вікторія Сюмар.

Окружний адміністративний суд Києва раніше частково задовольнив позов народного депутата фракції «Опозиційний блок» Василя Німченка до Вікторії Сюмар і визнав протиправними її дії як голови парламентського комітету щодо інциденту, пов’язаного з журналістами програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).

Апеляційний адміністративний суд м. Києва це рішення скасував.

Василь Німченко подав на Вікторію Сюмар до суду у квітні 2018 року. Він просив визнати протиправними дії Вікторії Сюмар щодо втручання у діяльність органів прокуратури і поліції, які розслідують кримінальне провадження щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Сталося це після того, як у лютому 2018 року Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики заслухав проміжні результати розслідування нападу охоронцями Медведчука на журналістів програми «Схеми» біля VIP-терміналу аеропорту «Київ». Тоді голова Комітету заявила, що хід розслідування щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів викликає занепокоєння і що комітет з питань свободи слова триматиме на контролі цю справу й надалі запрошуватиме представників правоохоронних органів для того, щоб, за її словами, «цю справу не поховали під процедурними моментами».

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7 листопада 2017 року біля VIP-терміналу аеропорту «Київ» поблизу Жулян, коли туди прилетів приватний борт лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука, охоронці представника України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи на перемовинах у Мінську скоїли напад на знімальну групу програми журналістських розслідувань «Схеми».

Із відео, опублікованого журналістами, видно, як охоронці підприємця у масках і балаклавах кинулися до знімальної групи і почали застосовувати силу – штовхали, били ліктями, ставили підніжки і кілька разів вибили камеру з рук оператора. Також охоронці засліплювали камеру спеціальним ліхтарем. Усе це відбувалося в публічному місці по вулиці Медова, біля VIP-терміналу.

На відео також зафіксований кортеж Віктора Медведчука, який від’їжджав від терміналу. Під час виїзду охоронці побігли до знімальної групи, щоб перешкодити зйомкам, у цей момент автомобілі Медведчука швидко залишити територію аеропорту.

При цьому біля VIP-терміналу перебували співробітники Нацполіції. Вони жодним чином не спробували втрутитися у цей інцидент. Це також зафіксовано журналістами програми «Схеми».

Прокуратура Києва почала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі знімальної групи програми «Схеми». Обвинувальний акт щодо одного з охоронців передали до суду. Водночас у Київській обласній прокуратурі зазначили, що досудове розслідування триває.