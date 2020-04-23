Генпрокурорка Венедіктова не задекларувала, де проживала торік у Києві. «Схеми» знайшли її столичну адресу

Генпрокурорка Ірина Венедіктова та її чоловік, полковник поліції Денис Колесник, у своїх деклараціях за минулий рік зазначили, що проживали поблизу Харкова і не вказали нерухомість, якою користувалися в столиці, хоча обидва у 2019 році перебралися до Києва, де отримали нову роботу. Натомість «Схеми» зафіксували, що подружжя наразі мешкає в центрі Києва в елітному старому будинку у квартирі, оформленій на інших людей. При цьому Ірина Венедіктова відмовилася повідомити на запит журналістів, як давно вони з чоловіком мешкають за цією адресою та на якій підставі, а також не пояснила, чому вони не вказали користування нерухомістю в Києві у декларації за 2019 рік, хоча обидва вже працювали у столиці. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший).

У своїх деклараціях, поданих у березні 2020 року, Ірина Венедіктова та її чоловік-держслужбовець Денис Колесник зазначили, що їхнім фактичним місцем проживання у 2019 році було селище міського типу Високий під Харковом, і не вказали, яким нерухомим майном користувались у Києві.

При цьому, Колесник отримав роботу в столиці ще в листопаді 2019 року, Ірина Венедіктова стала народним депутатом у серпні 2019-го, а до того брала активну участь у роботі штабу як на президентських виборах навесні, так і на парламентських улітку.

«Складно уявити, як, працюючи в Києві, вони могли проживати за півтисячі кілометрів від столиці», – йдеться у матеріалі.

«Якщо особа мешкала у місті Києві і не відобразила нерухомість, якою вона користується (незалежно на якій це угоді було – чи це право оренди, чи це право користування, чи інше безоплатне право) – то має починати перевірку НАЗК і встановлювати, чому в декларації відсутня нерухомість», – зазначає юрист, виконавчий директор громадської організації «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик.

Журналісти зафіксували, що станом на квітень 2020 року Венедіктова та Колесник проживають у будинку на вулиці Круглоуніверситетська в центрі Києва, неподалік від Офісу президента.

Будинок, де мешкає подружжя високопосадовців, зведений у стилі сталінського неокласицизму, всього на три десятки просторих квартир.

За даними кількох сайтів агентств нерухомості, деякі квартири виставлені на продаж вартістю 500 та 750 тисяч доларів США. Орендувати квартиру можна за ціною від 2,5 тисяч доларів США на місяць.

Квартира, в якій мешкає подружжя, оформлена на інших непублічних людей. Але звертає на себе увагу той факт, що вони родом із Харкова – звідки й Ірина Венедіктова.

Сама генпрокурорка, яку журналісти зустріли біля будинку, не відповіла на пряме запитання, як давно там мешкає та на яких умовах. «Зі всіма журналістами, з якими я спілкуюся вже більше року, знають що є розуміння публічного і приватного життя. Тому все, що приватне, – будь ласка, запитом на публічну інформацію відповім», – повідомила вона.

У той же день «Схеми» направили запит до Офісу Генпрокурора із запитанням, чому Венедіктова не декларує користування нерухомістю в Києві. Управління інформаційної політики Офісу Генпрокурора відповіло, що «у зв’язку із завантаженістю робочого графіка Генпрокурора Венедіктової І.В. наразі провести інтерв’ю не виявляється можливим».

Журналісти також зафіксували, що чоловік Венедіктової, заступник начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України Денис Колесник користується автомобілем Honda CR-V, який оформлений на його 69-річного батька. Автівки також немає в його декларації.

Денис Колесник, якого «Схеми» зустріли біля будинку, не відповів на запитання про автомобіль, лише повідомив, що мешкає тут «недавно», але від більш розлогих коментарів відмовився, пояснивши що поспішає на роботу, і попросив надіслати запит. Однак відповіді на запит на його ім’я, надісланий до кіберполіції, журналісти так і не отримали.

Ірина Венедіктова з серпня 2019 року була депутаткою від пропрезидентської партії «Слуга народу», з грудня 2019 року виконувала обов'язки директора Державного бюро розслідувань. 17 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила її на посаду генерального прокурора.

Денис Колесник до листопада 2019-го працював заступником начальника Слобожанського управління кіберполіції – начальником відділу протидії кіберзлочинам у Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. У листопаді 2019-го він пішов на підвищення та був переведений до Києва, де отримав посаду заступника начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції та був підвищений у званні до полковника.