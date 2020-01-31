Друзі Зеленського з «95-го кварталу» і родичі його помічників регулярно ходять на Банкову – «Схеми»

Працівники «Студії «Квартал 95», друзі президента Володимира Зеленського, родичі його помічників і радників регулярно ходять в Офіс президента в робочий час. Про це йдеться у репортажі «Зелене світло на Банковій» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

У жовтні 2019 року знімальна група «Схем» зафіксувала, як в робочий час концертний директор «Студії «Квартал 95» і виконавець ролі голови СБУ в серіалі «Слуга народу» Міка Фаталов прямує до Офісу президента. Свій візит туди він пояснив пошуками «гравців для спортивної гри». «Я взагалі йду за футбол домовлятися. У нас товариський матч», – сказав Фаталов.

При цьому він не уточнив, з ким саме. «Я не знаю, з ким. Хто в футбол має грати, з тим і будемо», – віджартувався актор.

У тому ж місяці журналісти помітили на Банковій креативного продюсера «Студії «Квартал 95» і тренера телевізійного проекту «Ліга сміху» Сергія Сівохо – він виходив з бокових воріт Офісу президента. Він відмовився розповідати, з ким мав там зустріч.

«Я ж зустрічався з товаришем...Це мій товариш, не з президентом (зустрічався – ред.)», – сказав він і уточнив у відповідь на припущення журналістів, чи пов’язано це із роботою над сценаріями для його проєктів: «Які сценарії? Так, сьогодні у «95-го кварталу», наприклад, концерт, в Україні».

На запитання щодо теми зустрічі Сівохо коротко зазначив: «Це приватна (тема – ред.)».

Через три дні після цього візиту, мовиться в репортажі, Сівохо був призначений на посаду радника секретаря РНБО.

У грудні 2019 року журналісти побачили на Банковій також і режисера серіалу «Слуга народу» Олексія Кірющенка, який у минулому році подавав кандидатуру на посаду голови Державного агентства з питань кіно, але не пройшов далі від першого етапу. «Схемам» він пояснив свій візит в Офіс президента як консультанта.

«Ми ж – про творчість, про кіно, про серіали… Тут був міністр культури, тут була людина з гуманітарних питань від Офісу. Ось з ними і обговорили деякі теми. Я приходив порадитися. В ролі консультанта», – сказав режисер.

Двічі «Схеми» фіксували на Банковій юриста, консультанта команди Зеленського на виборах президента Сергія Нижного.

Одного разу – у компанії депутата від «Слуги народу», керівника комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, іншого разу – він був сам. На запитання журналіста, що він робить в Офісі президента, Нижний сказав, що не спілкується з пресою, а його візит – «це приватна справа».

Його брат, суддя Ленінського районного суду Дніпра Андрій Нижний став членом комісії з правових питань після того, як Володимир Зеленський прийшов до влади. Районний суддя підтвердив журналістам «Схем», що теж відвідував ОП.

Крім того, знімальна група зустріла на Банковій родичів посадовців Офісу президента. Зокрема, Дениса Єрмака – брата помічника Зеленського Андрія Єрмака.

«Я з науково-дослідницькими матеріалами… Я не можу казати (які саме матеріали – ред.), я займаюся науково-дослідницькою роботою», – сказав він і додав: «Я сподіваюся брату просто розповісти, яка у нас ініціатива».

Зафільмували журналісти депутата від «Слуги народу» Олексія Устенка, який прийшов до батька. Виконавчий директор Фонду Блейзера Олег Устенко також є позаштатним радником Зеленського.

Водночас Офіс президента відмовив у наданні інформації про відвідувачів і мету їхніх зустрічей, пояснивши тим, що це «конфіденційна інформація».

Під час виборчої кампанії президента України команда кандидата Володимира Зеленського оприлюднила відео з назвою «Камери в кабінеті президента». Ігор Новіков, який пізніше став радником президента, запропонував як ідею публікувати списки відвідувачів Банкової. У передвиборчому ролику Володимир Зеленський відповів, що готовий до такої відкритості – єдине, «зважаючи на питання державної безпеки».

А у перші місяці після перемоги новообраний президент писав у фейсбуці: «Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей» – і обіцяв прозорість і відкритість у відносинах влади з великим бізнесом.

Раніше «Схеми» розповідали, як актор студії «Квартал 95» Міка Фаталов, наближений до президента Володимира Зеленського, непублічно відвідував прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Тоді він заводив у гості столичного забудовника Артура Мхітаряна.