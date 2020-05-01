Журналісти «Схем» зафіксували зустріч начальника військової розвідки Бурби зі звільненим прокурором Куликом

Начальник військової розвідки генерал-полковник Василь Бурба одразу після візиту в Офіс президента 17 квітня мав неафішовану зустріч з Костянтином Куликом, колишнім прокурором сил АТО, якого НАБУ та САП обвинувачували у незаконному збагаченні, і який восени зрештою був звільнений з органів прокуратури, не з’явившись на переатестацію. Зустріч відбулась на парковці одного з заміських ресторанів під Києвом. Про це йдеться у розслідуванні «VIP-карантин» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Під час спроби журналіста «Схем» поспілкуватись із учасниками зустрічі, Костянтин Кулик поводився агресивно і не відповідав на запитання стосовно мети зустрічі з чинним високопосадовцем військового відомства.

«Костянтина Кулика у політичних колах відносять до орбіти олігарха Ігоря Коломойського – відколи Кулик у розпал президентських виборів пішов проти Петра Порошенка, оголосивши підозри людям з його оточення після візиту в Ізраїль, де на той час перебував олігарх. А наприкінці 2019 року видання «Українська правда» писало про те, що Коломойський «намагається влаштувати скандального експрокурора Костянтина Кулика на роботу в СБУ, аби той займався справами проти його конкурентів» – йдеться в матеріалі «Схем». В свою чергу, олігарх та прокурор спростовували цей зв’язок.

У третьому учаснику зустрічі журналісти впізнали Володимира Вільчинського – це колишній високопосадовець СБУ за президентства Януковича, очолював один з відділів економічної контррозвідки спецслужби. Згодом був був призначений заступником голови Держспоживінспекції, але через скандал із тиском на великі торгові мережі після Революції Гідності був звільнений за статтею «за порушення присяги держслужбовця».

«Тож чого насправді могла стосуватись ця зустріч і наскільки вона була випадковою? Навіщо начальник розвідки Міноборони Василь Бурба проводить зустрічі з колишнім прокурором та експрацівником СБУ, які втратили владу після того, як потрапили у низку скандалів та були звільнені?», – ставлять питання журналісти.

У Головному управлінні розвідки Міноборони, що очолюване Василем Бурбою, журналістам відповіли так: «Зустрічі, про які ви запитуєте, носили приватний характер, про що, зокрема, може свідчити той факт, що вони відбувалися на шляху прямування від Офісу президента України до місця проживання».

Також журналісти звернули увагу, що голова військової розвідки Василь Бурба пересувається на броньованому позашляховику Mercedes Gelandewagen та, оскільки він публічний військовослужбовець, попросили Міністерство оборони надати його декларацію про майно та доходи.

Однак там відповіли, що не можуть надати запитувану інформацію: «Надання запитуваних вами декларацій неможливе, оскільки при поданні декларацій за 2018 рік на начальника ГУР МОУ поширювався визначений статтею 52-1 Закону України «Про запобігання корупції» спеціальний порядок здійснення заходів фінансового контролю, а термін подання декларацій за 2019 рік не завершився».

Всі три учасники зустрічі, як зауважила знімальна група, були без захисних масок в публічному місці – в порушення «карантинної» постанови Кабміну.

В 2016 році Костянтину Кулику висунули обвинувачення у незаконному збагаченні на суму 2,8 мільйона гривень. Кулик відкидав свою провину. Але саме цю статтю торік прибрали з Кримінального кодексу України, тому справу закрили і Кулику вдалось уникнути можливого покарання.

У листопаді минулого року Кулика було звільнено з органів прокуратури через те що він не з’явився на переатестацію.

Видання New York Times повідомляло, що український прокурор Кулик був одним із тих, від кого виходила інформація про нібито корупційні оборудки енергетичної компанії Burisma та неправомірні виплати одному з членів ради директорів – синові віцепрезидента США Хантерові Байдену. На підставі цієї інформації президент США Дональд Трамп переконував президента України Володимира Зеленського спонукати прокуратуру до розслідування проти Burisma, до якої має стосунок син можливого конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року Джо Байдена.

Василь Бурба був призначений начальником Головного управління розвідки Міноборони ще президентом Петром Порошенком у 2016 році. Раніше працював у Службі безпеки України.