Ділянку Порошенка на Печерську обгородили колючим дротом і взяли під охорону

Земельну ділянку президента України Петра Порошенка на вулиці Радіальній, 5 на Печерську у центрі Києва взяли під охорону невідомі, повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти «Схем» зафіксували, що над парканом ділянки президента Порошенка розтягнули колючий дріт, зрізали дерева по периметру. На території перебувають невідомі чоловіки у цивільному одязі та у камуфляжі без розпізнавальних знаків.

На запитання, що вони тут роблять, чоловіки відповіли, що здійснюють охорону, відмовившись називати структуру, яку представляють.

Навпроти ділянки Порошенка розташований маєток Ігоря Кононенка – заступника голови фракції Блоку Петра Порошенка «Солідарність».

Прохання про коментар редакція надіслала до прес-служби президента Порошенка.

У лютому 2015 року «Схеми» з’ясували, що Петро Порошенко та Ігор Кононенко отримали сусідні ділянки у Царському селі за сумнівних обставин. Через ланцюжок із кількох юридичних операцій з ознаками фіктивності гектар безкоштовної землі в самому центрі Києва в поселенні Царське село перейшов у їхню власність.

У квітні 2017 року незабудовану ділянку Петра Порошенка виставляли на продаж. Однак, за даними кадастрової карти, власник землі наразі не змінювався.