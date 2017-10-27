Пов’язані з оточенням Януковича люди далі контролюють вертолітний майданчик у Києві – «Схеми»

За британською компанією Fineroad Business LLP, яка є фактичним основним власником вертолітного майданчика в центрі Києва, з 2016 року і донині стоїть земляк Віктора Януковича Яшар Ходжаєв. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Попри нещодавню заяву президента України Петра Порошенка, за даними реєстру прав на нерухоме майно, будівля так званого вертолітного майданчика Януковича в Києві досі перебуває у власності приватної фірми «Амадеус Ко». Споруда під арештом з 2015 року – тобто, з того часу власник не мав можливості її продати, але міг нею користуватися.

Приватна фірма «Амадеус Ко» і досі продовжує управляти об’єктом. Із власних джерел у фіскальній службі «Схеми» дізнались, що, наприклад, близько мільйона гривень на місяць «Амадеусу Ко» сплачує компанія «Анте медіам» – власник розташованого в «Парковому» дата-центру. Ще близько 400 тисяч гривень на місяць платить ресторан СHI, розташований в «Парковому».

Згідно з офіційним реєстром, у компанії «Амадеус Ко» є два офіційні власники. Це киянин Олександр Хом’як, який перебуває в розшуку, та британська компанія Fineroad Business LLP. За нею стоять дві офшорні компанії з острова Невіс.

За документами, з кінця 2016-го особою, яка контролює британську компанію, є 31-річний чоловік на ім’я Яшар Ходжаєв. Він зареєстрований у Єнакієвому, рідному місті екс-президента Віктора Януковича.

Певний час після Євромайдану на Ходжаєва був записаний офісний центр у Києві, який до того належав до сфери впливу компанії «Танталіт» (на цю фірму була оформлена резиденція «Межигір’я»).

Окрім того, за інформацією «Української правди», у 2015-му в рамках справи щодо кредитування регіональних залізниць «Всеукраїнським банком розвитку» сина Януковича було арештовано ряд рахунків в цьому банку. Та в грудні 2016-го Печерський суд Києва ухвалив рішення про зняття арешту з частини рахунків. Їхні формальні власники – колишні працівники банку Януковича – пояснили походження великих сум на своїх рахунках тим, що вони всі позичили їх у Яшара Ходжаєва.

На початку серпня 2017 року Апеляційний суд Києва в рамках розслідування прокуратури міста Києва заборонив «Амадеусу Ко» не лише відчужувати, а й користуватися і розпоряджатися майном комплексу. Право «оперативного управління для організації охорони, відповідального зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування і підтримання майна у належному стані» суд передав держпідприємству «Фінансування інфраструктурних проектів».

Але за майже три місяці після винесення ухвали суду державне підприємство так і не почало управляти майном «Амадеуса Ко». Як вдалося з’ясувати журналістам програми «Схеми», приватна компанія і досі керує об’єктом. «У нас є обов’язки, які в нас зафіксовані договорами оренди, які були підписані ще до рішення суду. Тому ми продовжуємо виконувати наші зобов’язання перед нашими орендарями, які були закріплені до рішення суду, – зазначив директор «Амадеус Ко» Антон Озадовський. – Ми зараз не підписуємо нових договорів з того часу, як ми отримали рішення суду останнє».

Але державне підприємство і досі не має туди доступу.

«Ми ще не були на тому об’єкті. Наскільки там складна процедура передачі, ми не розуміємо. Поки що ми приймали його як речовий доказ, відповідно до протоколу прокуратури міста Києва. Ми двічі вже звернулися до прокуратури з проханням забезпечити нам доступ до об’єкта. Я так розумію, що прокуратура також має звернутись до суду, отримати відповідні ухвали, щоб можна було вже зайти», – розповів журналістам програми «Схеми» керівник ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» Руслан Сіробаба.

У жовтні представники Національного корпусу, Правого сектору та Свободи захопили будівлю вертолітного майданчика з вимогою націоналізувати її. Президент України Петро Порошенко розкритикував ці дії та заявив, що майданчик нібито вже перебуває в державній власності. «Прикладом стукання у відкриті двері є захоплення вертолітного майданчика з вимогою повернути його в державну власність, коли він уже рішенням прокуратури і є в державній власності, тільки на законних підставах, і чекає рішення суду», – заявив Порошенко.

У своєму розслідуванні журналісти програми «Схеми» це спростовують.