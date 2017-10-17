Порошенко: захоплення вертолітного майданчика у Києві є абсолютно неприйнятним

Президент України Петро Порошенко вважає абсолютно неприйнятим захоплення вертолітного майданчика на Парковій дорозі у Києві.

«Іноді прикладом стукання у відкриті двері є абсолютно неприйнятне захоплення вертолітного майданчика з вимогою повернути його у державну власність, коли він за рішенням прокуратури вже у державній власності, тільки на законних підставах, і чекає рішення суду», – сказав Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прекою.

Він додав, що будь-які інші форми повернення об'єктів до державної власності ведуть до «отаманщини і хаосу».

Увечері 16 жовтня представники кількох націоналістичних організацій заявили, що взяли будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі в Києві під свій контроль. Учасники акції вимагають повернути будівлю у державну власність, провести відкритий конкурс щодо цільового призначення споруди тощо.

17 жовтня в Генпрокуратурі заявили, що вертолітний майданчик на Парковій дорозі в Києві перебуває у власності державі.

У серпні генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Апеляційний суд Києва наклав арешт на так званий «вертолітний майданчик Януковича». Генпрокурор повідомив, що суд також заборонив користуватися, розпоряджатися і відчужувати земельні ділянки площею понад двох гектарах та розташованих на цих ділянках об’єктах нерухомості «вертолітного майданчика Януковича», власником якого є компанія «Амадеус Ко».

Вертолітний майданчик на Парковій алеї в центрі Києва відкрили у червні 2012 року. Про плани звести майданчик заговорили після того, як наприкінці 2010 року в Адміністрації тодішнього президента України Віктора Януковича повідомили, що він збирається відмовитися від поїздок на автомобілі зі своєї резиденції «Межигір’я» на роботу і назад, що викликає перекриття всієї цієї траси, і добиратися на роботу вертольотом.