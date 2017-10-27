Федерація заступника міністра спорту витрачала бюджетні кошти на підготовку до чемпіонатів після їх завершення – «Схеми»

Спортсмени Федерації легкої атлетики України, президентом якої за сумісництвом є перший заступник міністра молоді та спорту Ігор Гоцул, проводили виїзні підготовки до спортивних чемпіонатів після закриття цих чемпіонатів, і на це витрачались гроші з бюджету, повідомляє програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти отримали акт ревізії використання бюджетних коштів Федерацією легкої атлетики країни, проведеної Державною аудиторською службою.

Відповідно до документа, підготовчі тренування до Чемпіонату світу серед юніорів у 2016 році відбулися вже після самого чемпіонату, і не в Україні, а в Греції, що призвело до втрат на суму 416 тисяч гривень.

Вже після проведення чемпіонатів федерація ще принаймні двічі витрачала бюджетні гроші на підготовку до них, що призвело до втрати з бюджету 602 тисяч гривень.

Ще півмільйона, за даними державних аудиторів, пішли на закупівлю медичних препаратів для підготовки до чемпіонатів. І їх також купували вже після проведення спортивних заходів.

Президент федерації і за сумісництвом заступник міністра молоді та спорту Ігор Гоцул у коментарі «Схемам» заявив, що не займається напрямком витрат коштів федерацією, яку очолює.

Редакція «Схем» надіслала окремий письмовий запит до Федерації легкої атлетики, але відповіді не отримала.

Федерація легкої атлетики України бере участь в експерименті Міністерства молоді і спорту, відповідно до якого має можливість напряму отримувати і розпоряджатися бюджетними коштами для організації та проведення спортивних заходів без посередника – Міністерства молоді та спорту.