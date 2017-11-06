ЦПК просить НАБУ зайнятися головою департаменту ГПУ Гуцуляком після сюжету «Схем»

Громадська організація «Центр протидії корупції» звернулася до НАБУ з проханням почати розслідування стосовно керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури України Володимира Гуцуляка, який міг зловживати службовим становищем для отримання неправомірної вигоди у вигляді автомобіля.

Зокрема, юристи організації у відповідному зверненні до Національного антикорупційного бюро заявляють про підстави стверджувати, що Володимир Гуцуляк вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) з метою одержання неправомірної вигоди – в даному випадку автомобіля Toyota RAV4.

Запит ЦПК датований 9 жовтня, проте реакції Національного антикорупційного бюро України досі немає.

Раніше журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») повідомляли про те, що родина голови департаменту ГПУ їздить на авто родича фігуранта справи.

Дружина Володимира Гуцуляка користується Toyota RAV4, оформленою на Олексія Бушая, тестя екс-голови правління ПАТ «Нафтогазвидобування» Олега Семінського. Останнього невідомі особи викрали на початку 2012 року, після чого він перебував у полоні до травня 2015-го. Розслідував справу щодо цього викрадення колишній слідчий із департаменту Гуцуляка Дмитро Сус.

Володимир Гуцуляк запевняв, що придбав автомобіль за 800 тисяч гривень, але оформив його на працівника автосалону задля знижки. У розмові з журналістами він пояснив, що гроші за автомобіль передав колишньому колезі Дмитрові Сусу, а той мав придбати авто в салоні в Чернігові. Про те, що офіційним власником авто виявився тесть Олега Семінського, Гуцуляк стверджує, що не знав.

У декларації начальника департаменту ГПУ Гуцуляка за 2016 рік відсутня інформація про те, що він витратив 800 тисяч гривень на купівлю автомобіля.

Дмитро Сус повідомив у коментарі журналістам, що він дійсно отримав від Гуцуляка «800–900 тисяч гривень» для купівлі автомобіля, і стверджує, що сплатив ці гроші працівнику автосалону, коли забирав авто.

Водночас Олексій Бушай телефоном повідомив «Схемам», що автомобіль нібито передали Дмитру Сусу безоплатно для потреб слідства. Дізнавшись, що позашляховиком користується начальник департаменту, Бушай захотів його повернути.

Після інтерв’ю «Схемам» Гуцуляк повідомив, що вирішив повернути автомобіль офіційному власнику. Він також написав рапорт генпрокурору стосовно цієї ситуації, і тепер провадженням щодо даного факту має займатись НАБУ.

Відповідно до декларації посадовця за 2016 рік, з нерухомого майна Гуцуляк і його дружина володіють лише двома земельними ділянками в селі Дмитрівка і ділянкою у Львівській області. Жодних власних квартир, будинків чи автомобілів у подружжя Гуцуляків немає.