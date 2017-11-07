Адміністрацію президента просять провести службове розслідування щодо Гелетея після сюжету «Схем»

Громадська організація «Центр протидії корупції» звернулася до Адміністрації президента України з проханням провести службове розслідування стосовно можливого використання свого службового становища начальником Управління державної охорони Валерія Гелетея. Зокрема, йдеться про залучення ним підлеглих для обслуговування власного ювілею та у приватних цілях.

Юристи організації звертають увагу на те, що 28 серпня під час святкування ювілею Валерія Гелетея військовслужбовці УДО «були задіяні не задля виконання завдань із забезпечення безпеки, а в якості обслуговуючого цей захід персоналу», йдеться у зверненні, зокрема звіряли списки гостей, приймали квіти і подарунки від них, відчиняли двері при виході з авто.

Окрім того, у ЦПК звертають увагу на те, що військовослужбовець УДО Олександр Зубко фактично виконував функції особистого водія членів родини Гелетея.

Запит ЦПК датований 13 жовтня, проте реакції Адміністрації президента України досі немає.

Раніше журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») повідомляли про те, що 28 серпня працівники Управління держохорони виконували функції обслуги на святкуванні 50-річного ювілею свого керівника Валерія Гелетея. Зокрема, держохоронці звіряли списки запрошених, були паркувальниками та почесною вартою, зустрічаючи гостей свята у парадній формі та віддаючи їм честь. Вартові-держслужбовці несли службу на приватному заході свого начальника до останнього відвідувача.

«Схеми» запитали у Валерія Гелетея, для чого працівників держохорони так масово використали для обслуговування його приватного банкету. Але він не побачив у цьому жодних суперечностей: «Там, де присутні перші особи, завжди є людина, яка віддає честь, це порядок для військовослужбовців. Тому тут немає жодних порушень». УДО, серед іншого, забезпечує охорону прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, голови Верховного суду, генерального прокурора, що прибули на святкування. При цьому сам Валерій Гелетей як очільник УДО не є охоронюваною законом особою: супровід держохорони не передбачений ані для нього, ані для членів його родини.

Всупереч цьому, він залучав працівників УДО не тільки з метою власної фізичної охорони, а й як приватних водіїв для своєї родини. Журналісти «Схем» зафіксували, як один з держохоронців – Олександр Зубко – підвозив на святкування дружину, молодшого сина та невістку Гелетея.

Виявилось, що членів родини очільника УДО він возить систематично на постійній основі. Наприклад, відвозить та забирає сина свого начальника зі школи.