АП не розслідуватиме участь працівників УДО в обслуговуванні ювілею Гелетея – «Центр протидії корупції»

Адміністрація президента України відмовилася проводити службове розслідування щодо начальника Управління державної охорони Валерія Гелетея, який під час святкування свого ювілею міг використовувати працівників управління у власних інтересах – як обслугу і водіїв. Про це йдеться у відповіді АП на лист «Центру протидії корупції», у якому громадська організація зверталася до Адміністрації президента з проханням провести службове розслідування стосовно можливого використання свого службового становища Гелетеєм.

«Ваше звернення щодо використання, на вашу думку, начальником Управління державної охорони України В.Гелетеєм службового становища в приватних інтересах…надіслано до Національного агентства із запобігання корупції для розгляду згідно із компетенцією», – йдеться у відповіді за підписом заступника голови Адміністрації президента Валерія Кондратюка.

«Згідно із законом про державну охорону, саме президентові підпорядковується УДО, а відтак на Банковій мали би провести службову перевірку – хто і чому використовує держохоронців як лакеїв на своїх приватних заходах», – прокоментував відповідь Адміністрації президента юрист «Центру протидії корупції» Андрій Савін.

У НАЗК Радіо Свобода підтвердили, що отримали перенаправлене від Адміністарції президента звернення.

Раніше, 3 листопада, члени НАЗК на засіданні проголосували за те, щоб відмовити у проведенні перевірки, поданої Валерієм Гелетеєм в електронній декларації за 2016 рік. Протоколу голосування та рішення на сайті НАЗК ще не оприлюднено.

Раніше журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») повідомляли про те, що 28 серпня працівники Управління держохорони виконували функції обслуги на святкуванні 50-річного ювілею свого керівника Валерія Гелетея. Зокрема, держохоронці звіряли списки запрошених, були паркувальниками та почесною вартою, зустрічаючи гостей свята у парадній формі та віддаючи їм честь. Вартові-держслужбовці несли службу на приватному заході свого начальника до останнього відвідувача.

Особисто Валерій Гелетей у відповідь журналістам програми «Схеми» заявив, що не бачить у цьому жодних суперечностей: «Там, де присутні перші особи, завжди є людина, яка віддає честь, це порядок для військовослужбовців. Тому тут немає жодних порушень».

УДО, серед іншого, забезпечує охорону прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, голови Верховного суду, генерального прокурора, що прибули на святкування. При цьому сам Валерій Гелетей як очільник цього управління не є охоронюваною законом особою: супровід держохорони не передбачений ані для нього, ані для членів його родини.

Всупереч цьому, він залучав працівників УДО не тільки з метою власної фізичної охорони, а й як приватних водіїв для своєї родини. Журналісти «Схем» зафіксували, як один з держохоронців Олександр Зубко підвозив на святкування дружину, молодшого сина та невістку Гелетея.

Виявилось, що членів родини очільника Управління держохорони він возить систематично, наприклад, відвозить та забирає сина свого начальника зі школи.