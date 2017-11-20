«Схеми» відкидають звинувачення заступника голови Нацдержслужби Купрія у маніпуляціях

Редакція програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») відкидає звинувачення Володимира Купрія у маніпуляціях і підтасовці під час висвітлення конкурсу на посаду першого заступника голови Нацагентства з питань держслужби (НАДС), в якому він брав участь та переміг.

Редакція наполягає, що інформація у матеріалі «Самоконкурс», викладена виважено і об’єктивно. У сюжеті, зокрема, йшлося про те, що члени Комісії з питань вищого корпусу держслужби, яка проводить конкурси на високі державні посади, почали обирати самі себе.

Володимир Купрій на своїй сторінці у Facebook заявив, що матеріал журналіста програми «Схеми» Сергія Андрушка нібито «другорядний, маніпулятивний, підтасований».

«Будучи при здоровому глузді, звичайно я розумів, що повинен вирішити ситуацію потенційного конфлікту інтересів. Тому, як член Комісії не брав участь у засіданні 29 серпня під час проходження конкурсу. Є для цього заява, є фіксація в журналі присутності і т.п. Тому однозначно, що я себе не оцінював», – зазначив Купрій на своїй сторінці у Facebook.

Утім, журналісти «Схем» з’ясували, що Купрій з дати подання документів на участь у конкурсі формально і далі залишався членом цієї конкурсної комісії.

Перед виходом сюжету «Схеми» запитали Володимира Купрія, чи робив він якісь дії для припинення участі у комісії на час конкурсу. «Ні, не робив дії… Я проконсультувався чи є це конфліктом інтересів і отримав від різних фахівців із цього питання, в тому числі і від громадських організацій, які здійснюють спостереження за цим, що це не є конфліктом», – сказав тоді Купрій.

Він також зазначив, що перед засіданням комісії того дня, коли відбувся конкурс, він публічно заявив, що не братиме участь у її засіданні як член комісії.

Документи Володимир Купрій подав на конкурс 23 серпня і «того ж дня вони були зареєстровані», зазначено у відповіді НАДС на інформаційний запит.

«Таким чином, з цього дня 23 серпня і до 29 серпня Купрій продовжував залишатися формально членом комісії. Тобто, тееоретично мав можливість ознайомлюватися з усіма необхідними документами, спілкуватися із членами комісії тощо», – зазначає редакція програми «Схеми».

Так, відповідно до регламенту роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби, «cекретаріат Комісії у письмовому вигляді інформує кожного члена Комісії про дату, час, місце проведення засідання та питання, включені до проекту порядку денного засідання Комісії, а також не пізніше ніж за 48 годин до початку засідання направляє їм електронною поштою всі необхідні для розгляду питань порядку денного матеріали».

29 серпня 2017 року у протоколі засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби зафіксовано, що Володимир Купрій є і членом комісії, і кандидатом на посаду першого заступника голови Нацагентства з питань держслужби.

Після того, як його обрали переможцем на цю посаду, комісія запросила Купрія продовжити працювати уже як члена комісії.

У протоколі зафіксовано, що він «повернувся до виконання своїх обов’язків як член Комісії з питань вищого корпусу державної служби та приступив до оцінювання кандидатів».

Утім, у протоколі не зазначено, чи припиняв він свої обов’язки і якщо так, то коли ж саме.

Під час свого коментаря «Схемам» Володимир Купрій розповів, нібито заявив комісії, що не бере участь у комісії перед засіданням того дня, коли і брав участь як кандидат, тобто 29 серпня 2017 року.

Кабмін оголосив цей конкурс 9 серпня 2017 року.18 жовтня 2017 року Кабмін за результатами конкурсу призначив Володимира Купрія першим заступником голови Нацагентства з питань держслужби.

Програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») оприлюднила розслідування «Самоконкурс», в якому йшлося, зокрема, про те, що члени Комісії з питань вищого корпусу державної служби беруть участь та перемагають у конкурсах на високі держпосади, які проводить ця ж комісія.

Окрім того, журналісти виявили, що конкурси на посади державної служби найвищої категорії «А» проводять без належних заходів анонімності: конверти з роботами учасників не опломбовують, а просто заклеюють, як звичайні листи.

Комісія з питань вищого корпусу держслужби була створена в рамках реформи у 2016 році. За словами експерта платформи «Реанімаційний пакет реформ» Миколи Виговського, це повинно було «відкрити доступ якісним спеціалістам до посад державної служби і завершити еру корупційних призначень».