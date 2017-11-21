Поліція не знайшла винних у підробці результатів конкурсу на голову Миколаївської ОДА, де переміг Савченко

За рік розслідування щодо можливого несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж, що спричинило підробку інформації щодо переможця конкурсу на посаду голови Миколаївської облдержадміністрації, яким став депутат від БПП Олексій Савченко, підозру нікому не оголосили. Про це на запит програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») повідомили у Національній поліції.

«Про підозру в указаному кримінальному провадженні не повідомлялось. Досудове розслідування триває», – йдеться у відповіді на запит.

Деталей щодо того, на якому етапі перебуває розслідування та коли результати досудового розслідування будуть передані до суду, у Нацполіції не повідомили, зазначивши, що «розголошення інших відомостей на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню».

Головне слідче управління Національної поліції розпочало досудове розслідування після звернення громадської організації «Центр протидії корупції», в якій після сюжету «Схем» запідозрили, що результати тестового завдання Олексія Савченка, який переміг у конкурсі, могли бути сфальшовані.

Журналісти програми «Схеми» показали, що під час конкурсу Савченко припустився численних орфографічних помилок у письмовій презентації, а 40 питань тестових завдань склав за рекордну швидкість – 6 хвилин і 4 секунди, тоді як його конкуренту знадобилося на це 32 хвилин.

На початку листопада 2017 року Верховна Рада схвалила, а президент підписав внесення змін до законодавства щодо державної служби. Документ, зокрема, передбачає скасування конкурсів на посади голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників і заступників.

Через рік після старту конкурсів на найвищі державні посади «Схеми» оприлюднили розслідування «Самоконкурс», в якому йдеться, зокрема, про те, що члени Комісії з питань вищого корпусу державної служби беруть участь та перемагають у конкурсах на високі держпосади, які проводить ця ж комісія. Окрім того, журналісти виявили, що конкурси на посади державної служби найвищої категорії «А» проводять без належних заходів анонімності: конверти з роботами учасників не опломбовують, а просто заклеюють, як звичайні листи.

Комісія з питань вищого корпусу держслужби була створена в рамках реформи у 2016 році. За словами експерта платформи «Реанімаційний пакет реформ» Миколи Виговського, це повинно було «відкрити доступ якісним спеціалістам до посад державної служби і завершити еру корупційних призначень».