У Національній гвардії Міністерства внутрішніх справ запевняють, що їхні військовослужбовці не перебували під НАБУ в день затримання фігуранта так званої «справи рюкзаків» Олександра Авакова, сина міністра внутрішніх справ.

«Повідомляємо, що військовослужбовці Національної гвардії України до будь-яких заходів 31 жовтня 2017 року біля приміщення Національного антикорупційного бюро України не залучалися та поблизу нього не перебували», – йдеться у письмовій відповіді за підписом заступника командувача Нацгвардії на запит народного депутата Сергія Лещенка.

Таку відповідь у Нацгвардії надали, попри те, що журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», раніше оприлюднили фотофакти перебування кількох автомобілів, а саме міні-бусів і джипів із номерами Нацгвардії біля будівлі НАБУ в той час, коли туди доправили затриманого сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова для оголошення йому підозри.

«Окремої уваги вартує адміністративний ресурс, кинутий міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим на захист сина, підозрюваного у корупції при витрачанні бюджетних коштів МВС. Ось, наприклад, два міні-буси, що примчали під НАБУ, коли туди доставили сина міністра для оголошення йому підозри у корупційному злочині. Це ж номери Національної гвардії МВС, чи не так? Що вони там робили? Які передбачені законом функції виконували?» – заявила тоді головний редактор програми «Схеми» Наталка Седлецька.

Національне антикорупційне бюро України 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО. У результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків (Володимира Литвина) і сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова. За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом МВС рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Олександр Аваков назвав цю справу політичною. Так само й Міністерство внутрішніх справ України, до якого Олександр Аваков формально не має стосунку, назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, а міністр Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.

На початку 2016 року журналісти програми «Схеми» виявили відеозаписи, схожі на зйомки прихованою камерою в кабінеті тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який до травня 2015 року відповідав у міністерстві за державні закупівлі.

На відео зафіксований діалог про закупівлю рюкзаків між нібито сином міністра Авакова Олександром та особою, схожою на Сергія Чеботаря, на той час заступника Арсена Авакова, в якому вони домовляються про отримання сином міністра бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру.