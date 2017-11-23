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23 Листопад 2017, Київ 13:56
Новини | Політика

У Нацгвардії, попри фото «Схем», кажуть, що не були під НАБУ під час затримання сина Авакова

Автомобіль із номерами Нацгвардії МВС біля будівлі НАБУ у день затримання сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, 31 жовтня 2017 року

У Національній гвардії Міністерства внутрішніх справ запевняють, що їхні військовослужбовці не перебували під НАБУ в день затримання фігуранта так званої «справи рюкзаків» Олександра Авакова, сина міністра внутрішніх справ.

«Повідомляємо, що військовослужбовці Національної гвардії України до будь-яких заходів 31 жовтня 2017 року біля приміщення Національного антикорупційного бюро України не залучалися та поблизу нього не перебували», – йдеться у письмовій відповіді за підписом заступника командувача Нацгвардії на запит народного депутата Сергія Лещенка.

Таку відповідь у Нацгвардії надали, попри те, що журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», раніше оприлюднили фотофакти перебування кількох автомобілів, а саме міні-бусів і джипів із номерами Нацгвардії біля будівлі НАБУ в той час, коли туди доправили затриманого сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова для оголошення йому підозри.

Автомобіль із номерами Нацгвардії МВС біля будівлі НАБУ у день затримання сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, 31 жовтня 2017 року
Автомобіль із номерами Нацгвардії МВС біля будівлі НАБУ у день затримання сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, 31 жовтня 2017 року

«Окремої уваги вартує адміністративний ресурс, кинутий міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим на захист сина, підозрюваного у корупції при витрачанні бюджетних коштів МВС. Ось, наприклад, два міні-буси, що примчали під НАБУ, коли туди доставили сина міністра для оголошення йому підозри у корупційному злочині. Це ж номери Національної гвардії МВС, чи не так? Що вони там робили? Які передбачені законом функції виконували?» – заявила тоді головний редактор програми «Схеми» Наталка Седлецька.

Національне антикорупційне бюро України 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО. У результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків (Володимира Литвина) і сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова. За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом МВС рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Олександр Аваков назвав цю справу політичною. Так само й Міністерство внутрішніх справ України, до якого Олександр Аваков формально не має стосунку, назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, а міністр Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.

На початку 2016 року журналісти програми «Схеми» виявили відеозаписи, схожі на зйомки прихованою камерою в кабінеті тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який до травня 2015 року відповідав у міністерстві за державні закупівлі.

На відео зафіксований діалог про закупівлю рюкзаків між нібито сином міністра Авакова Олександром та особою, схожою на Сергія Чеботаря, на той час заступника Арсена Авакова, в якому вони домовляються про отримання сином міністра бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру.

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