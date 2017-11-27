Фірма, пов’язана із заступником Князєва, за кошт держави охороняє пропускні пункти в порту Миколаєва – «Схеми»

Охоронна компанія «Альфа Безпека», яка з кінця 2016-го за державні гроші охороняє пропускні пункті у Миколаївському морському торговельному порту, має зв’язок із Ігорем Купранцем, головою Департаменту захисту економіки Нацполіції – заступником голови відомства Сергія Князєва. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Як з’ясували журналісти, раніше компанія «Альфа Безпека» була зареєстрована у приміщенні в Києві, що належить батьку заступника голови Нацполіції Михайлові Купранцю.

Нинішній власник «Альфа-Безпеки» Микола Марченко в 2016-му був першим заступником Купранця, однак звільнився з посади.

«Схемам» також вдалося встановити, що в 2009-2015 мати Ігоря Купранця та дружина Миколи Марченка мали спільну компанію. А зараз вже колишня теща Купранця та теща Марченка спільно володіють земельною ділянкою в Києві.

Згідно з даними з сайту ProZorro, компанія «Альфа Безпека» виграла на тендерах від порту вже близько восьми мільйонів гривень. Раніше ж порт, зокрема, охороняв так званий ВОХР (власна державна воєнізована охорона).

Це не єдиний зв’язок заступника голови Нацполіції Ігоря Купранця до Миколаївського морського торговельного порту, який дослідили журналісти програми «Схеми». Як вдалося встановити, фірма бізнесмена Леоніда Крючкова, що заробляє на швартуванні в морських портах, опосередковано також виводить на Купранця.

Однак Ігор Купранець на питання журналістів щодо його можливого відношення до бізнесу в державних морських портах відповідати не захотів: ані особисто, ані телефоном.