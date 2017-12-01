У провадженні ГПУ фігурує не лише екс-дружина Артура Ємельянова, а й сам суддя – Горбатюк

У провадженні Генеральної прокуратури, порушеному після розслідування програми «Схеми», фігурує не лише екс-дружина Артура Ємельянова, а й сам суддя та ще «певне коло осіб». Про це програмі повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

«Звичайно, що це коло не обмежується тільки суддею Ємельяновим і його екс-дружиною. Перевірка стосується повного кола осіб, які задіяні в тому, щоб майно було оформлено саме на дружину судді Ємельянова», – зазначив він.

«Перевіряється в даному випадку те, у який спосіб дружина Ємельянова отримала це майно, тому що, за матеріалами слідства, хоч вона і не працювала на державних посадах, а займалась підприємницькою діяльністю, за звітністю не встановлено, що вона отримувала кошти такого обсягу. Тому перевіряється версія, що ці кошти могли бути отримані саме під час судової діяльності її колишнього чоловіка судді Ємельянова», – пояснив Сергій Горбатюк.

Днями стало відомо, що Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури порушив кримінальне провадження щодо колишньої дружини судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова Світлани за статтею «легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом». Із заявою про злочин до ГПУ звернулася громадська організація «Центр протидії корупції», юристи якої проаналізували документи, оприлюднені в розслідуванні, і дійшли висновку, що розлучення судді Вищого господарського суду Україні та його дружини Світлани могло бути «фіктивним і спрямованим на те, щоб приховати перевищення розміру витрат членів сім’ї Артура Ємельянова над їхніми доходами».

Як удалося з’ясувати програмі «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»), Світлана Ємельянова володіє елітною нерухомістю за кордоном. Йдеться про віллу в Анталії та апартаменти в Дубаї, два готелі у Відні, а також німецьку фірму, яка керує трьома готелями у Франкфурті-на-Майні.

​Більшість знайденого журналістами іноземного майна Світлана Ємельянова придбала до 2014 року включно, тобто в період, поки перебувала в офіційному шлюбі з українським суддею. При цьому, згідно з даними української податкової, які програма «Схеми» отримала від своїх джерел, за період протягом 2001-2014 років вона офіційно заробила близько 3 мільйонів гривень.

​Увесь цей час колишній чоловік Світлани Артур Ємельянов працював на посаді судді.

Суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов є фігурантом кримінального провадження щодо незаконного втручання в діяльність судових органів та винесення неправомірних судових рішень. Однак досі розгляд справи по суті до суду не дійшов.

На думку юристів ЦПК, можна припустити, що своє закордонне майно Світлана Ємельянова могла купити за кошти, отриманні суддею за винесення саме цих рішень. У разі, якщо Генпрокуратура доведе вину судді Вищого господарського суду, все майно подружжя підлягатиме спецконфіскації.

Раніше програма «Схеми» в своєму розслідуванні повідомляла, що регулярні відвідини суддею Вищого господарського суду України Артуром Ємельяновим столиці Австрії Відня, де мешкає його екс-дружина з дітьми, може свідчити про фіктивне розірвання шлюбу з метою приховування елітного майна за кордоном.

Колишнє подружжя продовжує разом відпочивати, має спільний побут, а численна елітна нерухомість у різних куточках світу, придбана в шлюбі, але оформлена на Світлану Ємельянову, таким чином може приховуватись від декларування, зазначали журналісти.

Світлана Ємельянова та Артур Ємельянов офіційно перебували в шлюбі понад 20 років, але наприкінці 2014 року розлучилися.