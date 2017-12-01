Бут: НАЗК неправомірно передало до суду мій протокол

Заступник керівника управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції України Дмитро Бут заявляє, що Національне агентство з питань запобігання корупції «неправомірно» передало до суду його протокол, попри негативне рішення комісії. Заява Бута розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Раніше НАЗК повідомило, що направило до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо Бута, який «одержав у грудні 2015 року подарунок у негрошовій формі вартістю 160000 (сто шістдесят тисяч) гривень для своєї близької особи, чим порушив вимоги, встановлені абзацом першим частини другої статті 23 «Про запобігання корупції». При цьому НАЗК не уточнюється, про який саме подарунок йдеться.

За словами Бута, мова йде про подарунок, отриманий для дитини – собаку породи померанський шпиц, відомості про якого були внесені ним до декларації.

«21 серпня НАЗК, перевіривши декларацію, встановило, що у декларації за 2015 рік відсутні будь-які правопорушення, ознаки незаконного збагачення та підстави для притягнення мене до адміністративної чи кримінальної відповідальності. У рішенні лише зазначалася необхідність внести уточнення щодо подарунку. Їх я виконав і вніс уточнення відповідно до вимог закону», – цитує Бута сайт МВС.

Бут заявив, що на засіданні 30 листопада НАЗК ухвалило рішення не передавати його протокол до суду. «Не зрозуміло, хто та з яких причин порушив ухвалене НАЗК рішення і передав до суду протокол. Можливо, хтось має велике бажання за будь-яких обставин, навіть всупереч вимогам закону, безпідставно притягнути мене до відповідальності?», – заявив слідчий Нацполіції.

У МВС заявили, що проти Бута почалася «інформаційна кампанія» відтоді, коли слідство Нацполіції зареєструвало кримінальне провадження і розпочало слідчі дії щодо телеканалу «Інтер».

Раніше журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший» виявили, що слідчий на початку 2017 року, ймовірно, проживав у одній із двох квартир, яку його дружина разом із двома гаражами роком раніше оформила на свою матір за договором дарування (тобто по факту майно залишилось у родині).

Знімальна група програми зафіксувала, як Дмитро Бут на автівці Volkswagen Touareg виїжджав вранці з «Новопечерських липок» та їхав до будівлі МВС. Однак, у НАЗК проблем із цією нерухомістю не побачили.

Разом із тим перевірка встановила, що при поданні декларації за 2015 рік посадовець не вказав як цінне рухоме майно свого собаку, вартість якого «перевищує встановлений поріг декларування», чим порушив, вимоги частини першої статті 46 закону України «Про запобігання корупції».

Квартири в елітному комплексі – не єдине придбане в останні роки майно родичів Бута. За даними сайту «Гарна хата», в грудні 2014 року слідчий став власником будинку на понад 300 квадратів у селі Гореничі під Києвом. А вже восени 2015-го подарував будинок своєму батькові Сергію Буту, який заявив, що насправді будинок був куплений за його гроші, а не за гроші сина.

На початку 2016 року Дмитро Бут проходив переатестацію і комісія вирішила звільнити його «через службову невідповідність». Однак невдовзі Окружний адміністративний суд Києва поновив його на службі, що колишня очільниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе назвала «міліцейським реваншем».

Дмитрові Буту надана можливість повторно подати декларацію за 2015 рік з уже достовірними відомостями.