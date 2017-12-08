Так званий «куратор» НАЗК Горащенков відвідує АП під час розслідування СБУ, де фігурує – «Схеми»

Так званий «куратор» Національного агентства з питань запобігання корупції від Адміністрації президента Олексій Горащенков, ймовірно, продовжує працювати на Банковій. Знімальна група програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») зустріла його ввечері 29 листопада на виході з будівлі АП.

При цьому прізвище Горащенкова фігурує у матеріалах справи щодо ймовірних фальсифікацій під час перевірок НАЗК декларацій посадових осіб, яку тепер розслідує Служба безпеки.

Коментувати оприлюднену переписку між ним і колишньою співробітницею НАЗК Ганною Соломатіною, у якій Горащенков начебто писав, що мав доповісти президентові стосовно її звільнення, він відмовився.

«Те, що вона оголосила, мають ще правоохоронні органи передивитися… До закінчення слідства, я не можу цього коментувати», – пояснив журналістам програми Горащенков.

Водночас він підтвердив, що переписувався з членами НАЗК, які раніше працювали з ним в Адміністрації президента. «Щонайменше двоє», – уточнив Горащенков.

Прізвище Олексія Горащенкова з’явилося у ЗМІ після заяви екс-очільниці одного з департаментів НАЗК Ганни Соломатіної, про те що «Національне агентство з питань запобігання корупції – не є самостійним органом, а повністю контрольованим владою». Вона розповіла, що її та двох колег викликав до Адміністрації президента так званий «куратор» за НАЗК у вересні цього року і пропонував, щоб усі проекти рішень агентства спочатку розглядалися в АП, а потім уже на засіданнях антикорупційного відомства». За словами Соломатіної, вона відмовилась від таких пропозицій.

Редакція «Схем» надіслала запит до Адміністрації президента із уточненням, чи продовжує Олексій Горащенков залишатися співробітником офісу Порошенка чи його відсторонили на час розслідування СБУ.

Провівши кілька місяців біля Адміністрації президента, знімальна група програми «Схеми» зафіксувала у своєму розслідуванні «Всі дороги ведуть в АП», що на Банкову регулярно ходять народні депутати, фігуранти розслідувань НАБУ, представники судової влади та політичних партій, бізнесмени.

Адміністрація президента у відповідь на запит програми з проханням пояснити мету візиту усіх героїв репортажу та повідомити, з ким саме вони там зустрічалися, відповіла, що «відомості про відвідувачів містять персональні дані, які віднесені до інформації з обмеженим доступом».

У листопаді «Схеми» з’ясували, що перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування й оперативного забезпечення Адміністрації президента України Олексій Горащенков мешкає з родиною на Подолі у Києві у великому приватному будинку, який формально не введений в експлуатацію, тому фігурує в декларації чиновника лише у розділі «об’єкти незавершеного будівництва». Маєток зведений на місці вирубаного лісу на ділянці, отриманій дружиною Горащенкова безкоштовно у 2005 році. При цьому, як виявили журналісти, родина чиновника мешкає саме у ньому.

Про це, наприклад, свідчать фото зі сторінок доньок Олексія Горащенкова в соціальній мережі Instagram, які вони викладали у 2016 та 2017 роках.