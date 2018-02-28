«Укрнафта» програла суд фірмі з оточення Порошенка право добувати газ на Полтавщині

Київський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги ПАТ «Укрнафта» на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 грудня 2017 року у справі за адміністративним позовом «Укрнафти» до Державної служби геології та надр України та фірми «Аркона Газ-Енергія».

Таким чином, суд залишив за фірмою «Аркона Газ-Енергія» право протягом 20 років видобувати природний газ на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі у Полтавській області.

«Суд постановив апеляційну скаргу компанії «Укрнафта» залишити без задоволення. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 грудня 2017 року залишити без змін. Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів шляхом подачі касаційної скарги до Верховного суду України», – сказав суддя, якого цитує видання «Новое время».

Захист «Укрнафти» пообіцяв оскаржити це рішення у Верховному суді.

До маловідомої фірми «Аркона Газ-Енергія», яка тепер видобуватиме газ на мільярди гривень на одному з найперспективніших родовищ Полтавщини, мають стосунок люди з оточення українського президента. Це раніше виявили журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», і навели докази цього у розслідуванні «Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка».