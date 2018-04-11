Тимошенко каже, що відмовилася від послуг американських лобістів «у подарунок»

Лідер фракції «ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляє, що відмовляється від співпраці з американською лобістською фірмою Avenue Strategies, тому що про послуги цієї фірми домовилися і заплатили начебто без її відома. Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії. Про неможливість співпраці Тимошенко зазначила у листі до компанії Two Paths LLC (Делавер, США), яка раніше підписала контракт на надання цих послуг в її інтересах і зобов’язалась за них сплачувати 65 тисяч доларів щомісяця.

«Ви добре знаєте, що даний контракт укладався без мого відома. Вивчивши певні деталі угоди, змушена повідомити вам, що за українським законодавством я не маю права прийняти такий коштовний подарунок», – сказала Тимошенко і подякувала тим, хто вирішив профінансувати контракт з американськими лобістами, цитує її прес-служба партії.

Раніше на сайті видання «Обозреватель» з’явилась новина із заявою від компанії Two Paths LLC. У ній йдеться про те, що сама лідерка «Батьківщини» начебто не має жодного відношення до фінансування послуг лобістів, а гроші за них заплатять небайдужі люди. Хто саме – не вказано.

15 березня американське видання The Hill повідомило, що Юлія Тимошенко у підготовці до президентських виборів найняла американських лобістів, що працювали на кампанію Дональда Трампа.

Це – фірма Avenue Strategies, яку очолює Беррі Беннетт, колишній помічник президента США. Avenue Strategies подала до Міністерства юстиції США документи, де йдеться про те, що вартість лобістських послуг для Тимошенко складає 65 тисяч доларів на місяць.

Розкрити цю інформацію американські лобісти були змушені у рамках виконання закону FARA – про реєстрацію іноземних агентів. У звіті до Мін’юсту США чітко вказано – клієнт Тимошенко, колишній прем’єр-міністр України, діє через фірму Two Paths.

Two Paths LLC – це американська компанія, створена 13 лютого 2017 року, йдеться у витязі з реєстру юридичних осіб штату Делавер (США).

Це так званий «офшорний» штат Делавер, повідомляють журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший. Дізнатися про реальних власників Two Paths LLC із публічних джерел неможливо, компанія навіть не зобов’язана їх вказувати при реєстрації. Вона також не публікує свої річні фінансові звіти. Усе це дає доволі високий ступінь анонімності клієнтам, що обирають штат Делавер як місце реєстрації своїх юридичних осіб.

Пізніше сама Тимошенко у коментарі програмі «Схеми» заявила, що нічого не знає про угоди, укладені в її інтересах, а також про те, хто їх оплатив.

Також Юлія Тимошенко повідомила «Схемам», що не знайома з керівником лобістської компанії Avenue Strategies Беррі Беннеттом.