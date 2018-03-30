Юлія Тимошенко і лобісти у подарунок («СХЕМИ» | ВИПУСК №167)

Тимошенко і лобісти у подарунок

Свіже соціологічне опитування центру досліджень КМІС вивело Юлію Тимошенко на перше місце в рейтингу електоральних вподобань українців, якби вибори президента відбулись наприкінці лютого. А в нас тим часом виникло запитання до першого номера президентського рейтингу. Звідки у Юлії Тимошенко 65 тисяч доларів щомісяця на оплату послуг американських лобістів? Відповідний контракт був оприлюднений на офіційному сайті Міністерства юстиції США. Якщо це її власні гроші – то чи задекларує вона ці витрати і як пояснить їхнє походження? А якщо лобістів оплачує хтось інший? Як Юлія Тимошенко сама повідомила нам у коментарі, про цей контракт вона нічого не знала. Отже, якщо лобістів для Тимошенко замовили без її волі та відома – чи відмовиться вона тепер від цих послуг? Адже український закон забороняє народним депутатам приймати такі коштовні подарунки від сторонніх осіб. Георгій Шабаєв продовжить.

Американські «Айленди» для вітчизняного флоту

Рівно чотири роки тому у березні 2014 року Росія анексувала український Крим. Там же в руках російських військових лишилась і більшість кораблів українського морського флоту. Що зроблено для його відновлення? Нині Україна розбудовує новий, так званий москітний флот – це сукупність невеликих, але маневрених бойових кораблів. Два таких катери Україні ще три роки тому висловила бажання подарувати Америка, але вони і досі у порту Балтимора, а не в Одесі. Формальна причина – бюрократична тяганина. Але чи справді це так? Чи, можливо, американський подарунок досі не в Україні через комерційні інтереси самого керівництва держави? Адже не секрет, що кораблі саме такого класу за бюджетні гроші будує завод президента. Розслідування Валерії Єгошиної.