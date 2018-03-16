Посада для першої леді («СХЕМИ» | ВИПУСК № 165)

19 січня 2018 року дружина президента України Марина Порошенко стала головою Українського культурного фонду. Бюджетна установа, яку вона тепер очолює, зокрема, витрачатиме гроші платників податків на різні культурні проекти. Для прикладу, цьогоріч фонд має розподілити понад 200 мільйонів гривень. Як установа розподілятиме ці кошти? За якою процедурою дружина президента очолила бюджетну установу? Чи має Марина Порошенко відповідний фах? І, зрештою, хто ці люди у наглядовій раді фонду, які одностайно віддали за першу леді свої голоси?

Відповіді на ці запитання шукав Сергій Андрушко.