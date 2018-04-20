Депутата Баленка можуть позбавити статусу почесного консула Перу після запиту «Схем» про протиправне сумісництво

Український бізнесмен, власник мережі супермаркетів «Фуршет» та депутат Київради Ігор Баленко порушує «Положення про почесних (нештатних) консульських посадових осіб» Міністерства закордонних справ. Про це йдеться в розслідуванні «Почесний щит» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

«Ігор Баленко є почесним консулом Республіки Перу та водночас депутатом Київради. А це прямо суперечить вимогам до почесних консулів: «почесною консульською посадовою особою може бути громадянин України, який не є обраним до органів місцевого самоврядування», – йдеться в матеріалі.

У відповіді на запит журналістів у МЗС підтвердили, що ситуацію справді необхідно врегулювати або припинити повноваження Ігоря Баленка як почесного консула. У відпомстві пообіцяли звернутися з цього приводу до посольства Перу.

«У зв'язку з отриманням інформації щодо обрання Баленка до органу місцевого самоврядування МЗС звернеться до посольства Республіки Перу в Республіці Польща з проханням врегулювати ситуацію відповідно до законодавства України або припинити повноваження Баленка як почесного консула», – йдеться у відповіді на запит.

Сам бізнесмен заявив журналістам, що не бачить у своїх діях ніяких порушень та вважає, що вимоги Положення його не стосуються, оскільки він став консулом ще до того, як вони з’явилися: «Коли я вступав на посаду, не було цього положення. Я тоді міг бути і депутатом, і бути почесним консулом. Якби я його отримував зараз, тоді б мені міністерство могло відмовити у наданні статусу почесного консула».

Почесне консульство Республіки Перу розташоване в одній будівлі із низкою компаній, які контролює Ігор Баленко. Відповідно до «Віденської конвенції про консульські зносини від 1963 року» та українського Положення, розробленого МЗС, консульська установа має такі привілеї: звільнення від податків приміщення консульства, заборона обшукувати консульський архів, можливість користуватися автівкою з дипломатичними номерами тощо.

У розслідуванні «Почесний щит» «Схеми» розповіли, що українські бізнесмени, політики і державні діячі можуть використовувати привілеї та переваги, які надає статус почесного консула іноземної країни, щоб забезпечити собі дипломатичну недоторканість та захиститися від обшуків.