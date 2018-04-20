Радіо Свобода Daily: хто користується привілеями почесних консулів?

«Дипломатичний щит»

Почесне консульство – особливий статус дипломатичної установи. На відміну від власне послів та консулів, зазвичай почесними консулами в країні стають не іноземці, а її громадяни. Але, схоже, не завжди це відбувається виключно з міркувань підтримки зв’язків між двома країнами. Статус почесного консула надає багато привілеїв: менше, ніж у працівників посольств, але значно більше, ніж у звичайних громадян. Наразі не тільки бізнесмени, а й низка політиків та державних діячів мають звання почесних консулів, часом, далеких екзотичних країн. Навіщо це їм? У цьому розбиралася програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

«Плівки Онищенка»

Новий «плівковий» скандал у вечірньому праймі: депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив в ефірі телеканалу NewsOne запис розмови із чоловіком, якого він називає Петром Порошенком, де тому начебто пропонується, зокрема, вирішити долю іншого високопоставленого утікача – міністра екології часів Віктора Януковича – Миколи Злочевського, а також згадуються інші українські політики. В Адміністрації президента згаданий аудіозапис назвали «фейком», а політологи розділились: одні пов’язують заяви Онищенка з майбутніми виборами, інші згадують кримінальну справу про корупцію, фігурантом якої є цей політик. Ви ж можете зробити свої висновки, клікнувши на відповідний матеріал.

Без жовтого сигналу світлофора

Після криворізької ДТП із численними жертвами, в уряді України розглядають можливість скасувати жовтий сигнал світлофорів. Принаймні про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк. «Це дуже правильна ініціатива, тому що, проаналізувавши останні резонансні ДТП, всі вони пов’язані з проїздом на жовтий сигнал світлофора», – заявив чиновник. Натомість критики зауважують, що варто боротися не із жовтим світлом, а із забитими вщент маршрутками. А голова «Укравтодору» Славомір Новак переконує, що жовтий сигнал додатково привертає увагу водіїв на розв'язках, тому не слід від нього відмовлятися. Незважаючи на ці обмеження швидкості, всупереч тому, що за розміром штрафу для п’яних водіїв Україна наздогнала, на думку деяких експертів, США, досі на автошляхах щодня гине більше українців, ніж під час війни на Донбасі.

Тепер трохи стисліше.

Верховна Рада підтримала постанову про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що має матеріали щодо зняття недоторканності з п’яти народних депутатів, але не уточнив, про кого саме йде мова.

У РНБО повідомили, що на Донбасі запустили систему, яка дозволяє блокувати російське телебачення.

А МОН пояснило, яку медичну довідку подавати для вступу в школу чи дитячий садок.

#ОкупованіАлеНаші

Активісти розгорнули в Києві медіа-кампанію #ОкупованіАлеНаші. У центрі міста, в урядовому кварталі з'явилися борди з портретами відомих донеччан: поета-дисидента Василя Стуса, відомого тенора Анатолія Солов'яненка, поета Володимира Сосюри. «Йому б ви теж не дали пенсію?» – написано на плакатах. Ініціатори акції звертають увагу на те, що жителі окупованого Донецька та Луганська позбавлені можливості отримувати пенсію, хоча це право, формально, у них є. Ми ж вирішили з’ясувати чи просунувся парламент і уряд України за 4 роки війни у вирішенні проблеми дотримання прав вимушених переселенців із окупованих територій Донбасу та Криму, а також жителів лінії розмежування із ОРДЛО?

Чому турки-месхетинці залишаються на Донеччині

Народ, що не має можливості повернутися додому. Турки-месхетинці, вони ж народ ахиска або турки-джавахці, після сталінської депортації із Грузії у 1944 році втратили свою батьківщину.

Нині близько 500 тисяч месхетинців живуть по цілому світу. Найбільше – у Казахстані, Росії та Туреччині. В Україні проживає близько 10 тисяч представників народу ахиска, переважно на сході та півдні. Турецький президент Реджеп Ердоган запрошує українських джавахців до Туреччини, проте не всі хочуть залишати Донбас. Як живуть турки-месхетинці на Донеччині та чому не виїжджають – у репортажі Радіо Свобода із прифронтових районів країни.

Цвітіння сакури

А на завершення трохи краси природи. На Закарпатті розпочалося масове цвітіння сакур. Найбільше дерев – в Ужгороді, тут упродовж століття висадили кілька тисяч сакур, за останні два роки – майже дві сотні. Сезон цвітіння збігся із початком щорічного свята Сакура-фест. Заходи, а це міжнародні танцювальні, спортивні, гастрономічні фестивалі, дні національного кіно, триватимуть аж до 5 травня. Поки що під сакурами масово влаштовують фотосесії самі ужгородці. Але вже в найближчі вихідні тут очікують гостей з усієї України. Щоб застерегти від нищення дерев, волонтери роздають туристам та закарпатцям наліпки із закликом «Сокоти сакури» («бережи» – ред.).

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: в Ужгороді зацвіли кілька тисяч сакур

Будьте з природою на «ти»!

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