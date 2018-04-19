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19 Квітень 2018, Київ 19:21
Новини | Події

РНБО: на Донбасі запустили систему, яка дозволяє блокувати російське телебачення

Олександр Турчинов

На Донбасі запрацювала комплексна система інформаційної протидії, заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов.

За його словами, вздовж усієї лінії розмежування була змонтована і почала діяти високоефективна технологічна система, яка дозволяє «повністю блокувати аналогове та цифрове телерадіомовлення, що транслюється з російської території та з окупованої Росією території України».

При цьому, як стверджує Турчинов, система, блокуючи російський сигнал, не перешкоджатиме українському телерадіомовленню.

Він пояснив, що вздовж українсько-російського кордону «місце українського аналогового мовлення, яке припинить мовлення, можуть спробувати захопити російські телеканали».

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За даними РНБО, вже заблоковані понад 40 телеканалів, поширення трансляції яких в Україні обмежено рішеннями Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України, а також мовників, що підпадають під дію санкцій. Серед заблокованих телеканалів – «Новороссия ТВ», «Роcсия-24», «ОплотТВ», «1-й Республиканский», «НТВ», «Россия-1».

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