РНБО: на Донбасі запустили систему, яка дозволяє блокувати російське телебачення

На Донбасі запрацювала комплексна система інформаційної протидії, заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов.

За його словами, вздовж усієї лінії розмежування була змонтована і почала діяти високоефективна технологічна система, яка дозволяє «повністю блокувати аналогове та цифрове телерадіомовлення, що транслюється з російської території та з окупованої Росією території України».

При цьому, як стверджує Турчинов, система, блокуючи російський сигнал, не перешкоджатиме українському телерадіомовленню.

Він пояснив, що вздовж українсько-російського кордону «місце українського аналогового мовлення, яке припинить мовлення, можуть спробувати захопити російські телеканали».

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За даними РНБО, вже заблоковані понад 40 телеканалів, поширення трансляції яких в Україні обмежено рішеннями Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України, а також мовників, що підпадають під дію санкцій. Серед заблокованих телеканалів – «Новороссия ТВ», «Роcсия-24», «ОплотТВ», «1-й Республиканский», «НТВ», «Россия-1».