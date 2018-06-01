Суд не розглядає справу фігуранта розслідування «Схем», строк притягнення до відповідальності минає

Печерський районний суд Києва за три місяці не провів засідання у справі про можливий конфлікт інтересів у діях першого заступника міністра молоді та спорту Ігоря Гоцула, повідомляє ГО «Центр протидії корупції». Строк притягнення до відповідальності у справі минає 6 червня.

«Останнє засідання мало відбутися 31 травня, проте його справу взагалі зняли з розгляду і знову через «завантаженість судді». Розглядати справу мав заступник голови Печерського суду, суддя Білоцерківець О.А», – йдеться у повідомлення громадської організації.

Раніше «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший») розповідали, що перший заступник міністра молоді і спорту Ігор Гоцул, який одночасно є президентом Федерації легкої атлетики України, підписував дозволи на фінансування легкоатлетичних заходів, та ще й в обхід електронної системи ProZorro, що може свідчити про реалізований конфлікт інтересів у чиновника.

Журналісти виявили, що чиновник щонайменше п'ять разів підписував доповідні записки, проігнорувавши затверджений Мінспорту обов'язок використовувати систему електронних торгів.

Це було єдиною умовою урядового експерименту зі спортивними федераціями, яким надали можливість напряму отримувати і розпоряджатися бюджетними коштами для організації та проведення спортивних заходів.

Ігор Гоцул у відповідь «Схемам» заявив, що не займається напрямком витрат коштів федерацією, яку очолює.

У березні 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Печерського суду Києва протокол про адміністративне порушення, а саме вчинення особою дій чи ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів.