Нові правила використання дронів поки що не діють – Омелян

Новий порядок використання безпілотних літальних засобів поки що не введений в дію, представники громадськості можуть подавати свої пропозиції щодо його зміни. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян сьогодні під час круглого столу, на якому були присутні посадовці Державної авіаційної служби, журналісти, депутати, представники приватних компаній, які займаються аерозйомкою

«До кінця червня ми чекаємо пропозиції (громадськості – ред.). Після цього Державіаслужба відпрацьовує всі пропозиції, і ми до середини липня знову зустрічаємося. Хоча б на 90 відсотків, щоб ми зійшлися і внесли зміни», – сказав Омелян.

Міністр наголосив, що «готовий запропонувати Державіаслужбі, щоб окремим пунктом прописали доступ дронів до майна чиновників, місця проживання, щоб це можна було знімати і не було жодних перешкод».

​Тимчасовий порядок використання безпілотних літальних засобів з’явився на сайті Державної авіаційної служби 31 травня 2018 року.

Згідно із документом, дрони до двох кілограмів можна використовувати лише вдень. Зйомка мітингів, акцій (повітряний простір міста), регіональних та національних доріг, центральних вулиць міста, залізниць, над і вздовж ліній електропередачі (якщо немає дозволу власника) – заборонена.

Порядок викликав критику громадськості, представників бізнесу та ЗМІ, як такий, який може суттєво перешкоджати їхній роботі.