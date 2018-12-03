Затриманим у Тбілісі українцям ще не оголосили про підозру – Семенченко

Затриманим 2 грудня в столиці Грузії громадянам України ще не оголосили про підозру, повідомив депутат Верховної Ради від «Самопомочі» Семен Семенченко, який перебуває у Тбілісі.

«Зранку адвокати чекають на рішення слідчого. Підозру поки ще нікому не оголошено. Я разом зі своєю дружиною Наталею зараз постійно знаходиджуся біля управління поліції Тбілісі і чекаю на консула. Після початку процесуальних дій прокуратури можна буде зрозуміти, як будуть розвиватися події», – вказав Семенченко у Facebook уранці 3 грудня.

Він також заявив, що затримані українці «ніякого відношення до акцій місцевої опозиції не мають» і «їх ні разу не відвідували».

Раніше 3 грудня Семенченко повідомив, що інформація про те, що його затримували в Грузії, не відповідає дійсності.

Напередодні Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про арешт у столиці Тбілісі шести громадян України і одного грузинського громадянина.

За повідомленням, у номерах двох готелів, де жили затримані, під час обшуків вилучили пістолети «Беретта» й Макарова, саморобну автоматичну зброю і різноманітні боєприпаси.

Розслідування ведеться за пунктами статті Кримінального кодексу Грузії про «незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв». За даними міністерства, затримані нині громадяни України і Грузії прибули до країни 27 листопада. Нині триває слідство щодо конкретних цілей їхнього прибуття до Грузії, поінформували в МВС.

При цьому радник президента України Юрій Бірюков заявляв, що серед затриманих був і Семенченко, «який в останній момент утік». Блогер Андрій Дзиндзя написав, що депутатові вдалося уникнути затримання через «наявність дипломатичного паспорта». Семенченко ж наголосив, що не має «ніякої дипломатичної недоторканності» і що в Грузію він приїхав як «звичайний іноземець».

У Міністерстві закордонних справ України після перших повідомлень про затримання українців у Грузії заявили, що інформацію про це перевіряє консул України.