У Грузії підтвердили затримання шести українців і грузина за «незаконну зброю»

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило на своєму сайті про арешт у столиці Тбілісі шести громадян України і одного грузинського громадянина. Раніше 2 грудня грузинські засоби інформації повідомляли спершу про п’ятьох затриманих громадян України, потім про сімох.

За повідомленням, у номерах двох готелів, де жили затримані, під час обшуків вилучили пістолети «Беретта» й Макарова, саморобну автоматичну зброю і різноманітні боєприпаси.

Розслідування ведеться за пунктами статті Кримінального кодексу Грузії про «незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв».

За даними міністерства, затримані нині громадяни України і Грузії прибули до країни 27 листопада. Нині триває слідство щодо конкретних цілей їхнього прибуття до Грузії, поінформували в МВС.

«Міністерство внутрішніх справ і Служба державної безпеки визначать, чи залучені ці громадяни України і Грузії до нинішніх політичних процесів у країні. Про результати громадськість буде повідомлено», – мовиться також у повідомленні.

У ньому наведені ініціали затриманих таким чином: громадяни України О. Н., Р. М., Д. К., І. К., І. О., С. К. і громадянин Грузії Л. Ч. При цьому грузинський ініціал І. може означати також Ю, Я чи Є, які грузинською передаються як «Іу», «Іа» чи «Іе».

Агентство «Новості-Грузія», яке переклало повідомлення МВС російською мовою (оригінал наразі доступний тільки грузинською), при цьому нагадує повідомлення грузинських засобів інформації: серед затриманих є Лука Чхетія, який воював на Донбасі на боці України; за словами членів його родини, він приїхав до Грузії, щоб узяти участь в акції опозиції проти результатів президентських виборів, що відбулася у Тбілісі 2 грудня. Вони схарактеризували його затримання як «політичну розправу» і твердять, що зброю підкинули.

Приватна грузинська телекомпанія «Імеді», зі свого боку, без посилання на джерела назвала імена ще трьох затриманих, ініціали яких збігаються з названими МВС: Юрій Коростелов, Ігор Орленко і Роланд Мелія.

У Міністерстві закордонних справ України після перших повідомлень про затримання українців у Грузії заявили, що інформацію про це перевіряє консул України. На цей час від МЗС України нової інформації не було.

Цього дня в центрі Тбілісі відбулася акція опозиції, кандидат якої на посаду президента Ґріґол Вашадзе, який програв у другому турі, заявив: опозиція вимагає скасувати результати виборів і буде оскаржувати їх у суді, а також вимагає дострокових парламентських виборів. За його словами, влада має на задоволення їхніх вимог час до 16 грудня, планованого дня інавгурації новообраного президента Саломе Зурабішвілі – на цей день уже призначена нова акція протесту. Вашадзе погрожує владі неуточненими «подальшими кроками».

У другому турі президентських виборів у Грузії 28 листопада Ґріґол Вашадзе, висуванець опозиційної коаліції на чолі з партією «Єдиний національний рух», що її очолює колишній президент-вигнанець Міхеїл Саакашвілі, з великим відривом програв формально незалежній Саломе Зурабішвілі, яку при цьому відкрито й активно підтримувала нині владна партія «Грузинська мрія» на чолі з підприємцем-мільярдером, колишнім прем’єр-міністром Бідзіною Іванішвілі. Зурабішвілі віддали голоси 59,5% виборців, Вашадзе набрав майже 40,5% голосів і не хоче визнавати свого програшу.

Правозахисники заявили, що під час голосування у другому турі тотальних і масових порушень, які могли б вплинути на результати виборів, вони не бачили. Міжнародні спостерігачі за виборами від ОБСЄ визнали вибори вільними, але при цьому зазначили, що кандидати були поставлені в нерівні умови.