Семенченко заявляє, що його не затримували в Грузії

Народний депутат України від «Самопомочі» Семен Семенченко заявляє, що інформація про те, що його затримували в Грузії, не відповідає дійсності. У дописі у Facebook у ніч на 3 грудня депутат назвав таку інформацію «фейком».

«Інформація про те, що мене нібито хтось десь затримував, – фейк. Інформація, що я «вилетів з Грузії в невідомому напрямку», – фейк», – написав Семенченко.

Він додав, що у зв’язку із затриманням українських громадян у Тбілісі зараз займається «інформуванням їхніх сімей, організацією адвокатів і з’ясуванням ситуації, яка призвела до даної провокації».

Напередодні Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про арешт у столиці Тбілісі шести громадян України і одного грузинського громадянина.

За повідомленням, у номерах двох готелів, де жили затримані, під час обшуків вилучили пістолети «Беретта» й Макарова, саморобну автоматичну зброю і різноманітні боєприпаси.

Розслідування ведеться за пунктами статті Кримінального кодексу Грузії про «незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв». За даними міністерства, затримані нині громадяни України і Грузії прибули до країни 27 листопада. Нині триває слідство щодо конкретних цілей їхнього прибуття до Грузії, поінформували в МВС.

При цьому радник президента України Юрій Бірюков заявляв, що серед затриманих був і Семенченко, «який в останній момент утік». Блогер Андрій Дзиндзя написав, що депутатові вдалося уникнути затримання через «наявність дипломатичного паспорта». Семенченко ж наголосив, що не має «ніякої дипломатичної недоторканності» і що в Грузію він приїхав як «звичайний іноземець».

У Міністерстві закордонних справ України після перших повідомлень про затримання українців у Грузії заявили, що інформацію про це перевіряє консул України.