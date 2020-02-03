Парламентські вибори у Сербії відбудуться 26 квітня

Парламентські й муніципальні вибори в Сербії відбудуться 26 квітня. Про це заявив Нікола Селакович, генеральний секретар президента Александра Вучича.

Селакович впевнений, що на вибори вийде «достатня кількість громадян», та що вони будуть легітимними.

Деякі опозиційні партії заявили про намір бойкотувати вибори. На їхню думку, немає умов для вільної кампанії, оскільки правляча Сербська прогресивна партія (СПП) контролює більшість телевізійних каналів й щоденних газет. Партії, котрі утворили Союз за Сербію, від минулого року щотижня проводять протести в Белграді та ще багатьох містах. Вони 1 лютого ухвалили декларацію про бойкот голосування й зобовʼязалися «продовжити боротьбу за вільні ЗМІ й вільні і чесні вибори усіма легальними засобами».

Щоби запобігти бойкоту, парламентська більшість в січні ухвалила зміни до закону згідно з якими виборчий ценз знизили з 5 до 3 відсотків. Влада стверджує, що це зроблено з метою демократизувати виборчий процес. Натомість опозиція вважає, що закон змінили для того, щоб до парламенту увійшли малі партії й групи громадян близькі до правлячої партії.

На виборах 2016 року СПП та її коаліційні партнери здобули абсолютну більшість – понад 75 відсотків місць у парламенті. Згадана коаліція має більшість й у виконавчих органах понад 95 відсотків муніципалітетів в країні.