Сербія і Китай завершили військові навчання на тлі застережень ЄС і США

Сербська бригада спеціальних операцій завершила спільні навчання з китайською бригадою в Китаї, незважаючи на рішучі заперечення з боку Європейського Союзу і Сполучених Штатів.

Спільні навчання тривали з 19 по 28 липня в провінції Хебей на півночі Китаю в той час, як Сербія, країна-кандидат на вступ до ЄС, намагається збалансувати свою європейську інтеграцію і підтримання тісних зв’язків із Пекіном і Москвою.

«Навчання дало поштовх військовій співпраці й покращило оперативну сумісність бойових груп у виконанні місій разом з іноземними збройними силами і в міжнародному середовищі», – заявило Міністерство закордонних справ Сербії.

У відомстві зазначили, що спільні навчання, про які оголосили два тижні тому, включали змішані бойові групи, які відпрацьовували тактичні місії як у міських, так і в сільських умовах за підтримки безпілотних платформ.

Це були перші спільні військові навчання між двома країнами і перші між Китаєм і країною-кандидатом на вступ до ЄС.

В останні роки Сербія розширила свою військову співпрацю з Китаєм, включаючи придбання китайської зброї, такої як система протиповітряної оборони FK-3.

Дружня політика Сербії щодо Пекіна викликала негативну реакцію з боку Брюсселя, який висловив численні попередження Белграду. Речник ЄС заявив Радіо Свобода на початку цього місяця, що блок хоче знати, чи може розраховувати на Сербію як на надійного європейського партнера, відданого спільним принципам, цінностям і безпеці.

«Нам потрібно, щоб Сербія запевнила нас у своїй стратегічній орієнтації», – сказав речник.

Як країна-кандидат, Сербія зобов’язана узгоджувати свою зовнішню політику з політикою ЄС, на що Брюссель неодноразово звертав увагу Белграда.

Хоча Сербія зберігає військовий нейтралітет, вона є членом програми НАТО «Партнерство заради миру», а її стратегічною метою залишається вступ до ЄС.

Однак Белград продовжує балансувати у своїй зовнішній політиці між Заходом, Китаєм і Росією, яка наразі перебуває під санкціями Заходу через вторгнення в Україну.

Брюссель і Вашингтон неодноразово висловлювали стурбованість щодо закупівель Сербією зброї у Росії й Китаю, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Сербія придбала систему протиповітряної оборони FK-3 у 2022 році, через два роки після купівлі шести нових безпілотників CH-92A у Китаю. Це зробило Сербію першим європейським оператором цих китайських ракет і бойових безпілотників.