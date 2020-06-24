У Сербії через повені оголосили надзвичайний стан у 20 округах, є загиблі й зниклі

У Сербії внаслідок паводків проголосили надзвичайний стан у 20 округах. Затоплені сотні житлових будинків й кілька тисяч гектарів орної землі в західних і центральний областях країни, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ евакуювали приблизно 300 людей. Безвісти зникли дві літні людини, рятувальники знайшли одне тіло.

Вода знесла кілька мостів й пошкодила регіональні шляхи. Перерване місцеве транспортне сполученні й постачання, десятки сіл і селищ залишилися фактично відрізаними від світу.

Президент Александар Вучич, який перебуває з дводенним візитом у Москві, пообіцяв, що влада надасть потерпілим всю необхідну допомогу.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що причиною повеней стали як кількаденні дощі, так і недбалість місцевого населення: гірські річки й потоки переповнені сміттям, на берегах всупереч забороні побудовані тисячі будинків.

У попередніх масштабних повенях 2014 року в Сербії, за офіційними даними, загинула 51 людина.