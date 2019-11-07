Сербія отримає від Росії комплекси Панцир-С, попри загрозу санкцій США

Росія поставить Сербії системи протиповітряної оборони ближньої дії Панцир-С, попри попередження США про можливі санкції через це проти Белграда.

Російське державне агентство новин ТАСС 6 листопада повідомило, що системи доправлять до Сербії «у найближчі кілька місяців, згідно з підписаним контрактом».

Минулого тижня Меттью Палмер, спецпредставник США по Західних Балканах, заявив, що на Белград можуть накласти санкції, якщо він придбає російську зброю.

«Ми сподіваємось, що наші сербські партнери будуть обережні щодо будь-яких подібних транзакцій», – сказав Палмер в інтерв’ю македонському телебаченню Alsat M, на яке посилається AP.

Минулого місяця Сербія провела спільні з Росією військові навчання, в яких були розгорнуті російські системи С-400 і Панцир-С.

Як повідомляли у Міноборони Росії, це вперше С-400 і Панцир-С з’явилися на військових навчаннях за межами Росії.

Президент Сербії Александар Вучич 5 листопада заявив, що Сербія купує у росіян оборонну зброю і що він хоче уникнути американських санкцій «або протистояння з Америкою», повідомляє AP.

Сербія підтримує міцні політичні й економічні відносини з Росією, незважаючи на проголошений намір вступити до Європейського союзу. Белград пообіцяв залишатися поза НАТО і відмовився запроваджувати санкції проти Росії через її дії в Україні.