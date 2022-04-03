У Сербії проходять президентські й парламентські вибори

У Сербії 3 квітня відбуваються президентські й парламентські вибори, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. На посаду голови держави балотуються дев’ять кандидатів, за 250 місць у парламенті змагаються представники 19 коаліцій.

Право голосу мають 6,5 мільйонів виборців на 8250 дільницях. Депутатів обирають за пропорційною системою. Прохідний бар’єр становить три відсотки. Він не стосується лише партій нацменшин – угорців, албанців і так званої «Російської спілки», від імені якої балотувалися переважно сербські екстремісти.

Оскільки влада в Приштині не дозволила відкрити виборчі дільниці у Косові, тамтешні серби мають право голосувати в прикордонних містах на півдні Сербії.

З-поміж кандидатів у президенти лише позапартійна Біляна Стойкович виступає з громадянської платформи, інші – з консервативно-націоналістичної, деякі навіть із відверто шовіністичної, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Згідно з більшістю опитувань, чинний голова держави Александар Вучич має реальні шанси набрати більше від половини голосів й залишитися на посаді. Деякі – передбачають, що він не подолає барʼєр, та що до другого туру разом із ним увійде колишній генерал Здравко Понош, який називає себе політичним центристом.

Виборчі дільниці відчинені до 20-ї години за місцевим часом.

Президент Сербії Александар Вучич 15 лютого підписав указ про розпуск парламенту й призначення дострокових парламентських виборів на 3 квітня.