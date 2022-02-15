У Сербії на 3 квітня призначили дострокові парламентські та муніципальні вибори

Президент Сербії Александар Вучич 15 лютого підписав указ про розпуск парламенту й призначення дострокових парламентських виборів на 3 квітня. Одночасно спікер парламенту Івіца Дачич призначив муніципальні вибори, передає кореспондент Радіо Свобода.

Глава держави в короткому зверненні не пояснив, чому передчасно розпускає парламент, в якому його партія має абсолютну більшість. На думку оглядачів, основна причина в тому, що багато хто в країні й за кордоном піддавав під сумнів легітимність парламенту, оскільки в ньому не було представників опозиції.

Більшість сербських опозиційних партій бойкотували вибори 2020 року через те, що їхніх представників не допускали виступати на державному телебаченні та на загальнонаціональних каналах. Владна Сербська прогресивна партія, яку очолює глава держави, контролює всі телевізійні канали в країні й майже всі щоденні та тижневі газети.

Белградські ЗМІ повідомляють, що найближчим часом на 3 квітня будуть призначені також і президентські вибори.