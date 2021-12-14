Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Сербія зробила «дуже важливий» крок у процесі вступу до ЄС

«Сербія робить ще один дуже важливий крок до вступу до Європейського союзу», – заявив комісар ЄС із питань розширення Олівер Варгеї

Сербія 14 грудня зробила крок вперед до своєї мети – вступу до Європейського союзу, розпочавши переговори щодо чотирьох політичних сфер, але європейські чиновники попередили Белград, що прогрес у цьому процесі все ще залежить від продовження реформ і нормалізації відносин з Косовим.

Щоб мати право на вступ до ЄС, куди входить 27 держав, країни-кандидатки повинні привести свої закони і правила у відповідність до стандартів блоку шляхом переговорів у 35 політичних сферах або розділах, включаючи фінанси, сільське господарство, транспорт, енергетику, соціальну політику і правосуддя.

Сербії 14 грудня вперше дозволили розпочати переговори відразу в чотирьох сферах: щодо зміни клімату і навколишнього середовища, енергетики, транспортної політики і транс’європейських інфраструктурних мереж.

Белград веде переговори по 22 темах, відколи в 2014 році почав процес перемовин щодо членства в ЄС.

«Сербія робить ще один дуже важливий крок до вступу до Європейського союзу», – заявив комісар ЄС із питань розширення Олівер Варгеї після міжурядової конференції з Сербією в Брюсселі.

Гаспер Довзан, державний секретар МЗС Словенії, яка зараз головує в Раді ЄС, сказав, що уряд Сербії «надає пріоритет реформам, пов’язаним з ЄС, і виконав низку важливих зобов’язань, зокрема щодо оподаткування й енергетики».

Напруга зростає: між Косовом і Сербією триває прикордонне протистояння (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Напруга зростає: між Косовом і Сербією триває прикордонне протистояння (фотогалерея)

Два пункти перетину кордону між Косовом і Сербією були заблоковані місцевими сербами, через те, що влада Косова 20 вересня зажадала від всіх водіїв із Сербії, які в'їжджають до Косова, використання тимчасових роздрукованих реєстраційних документів, дійсних протягом 60 днів.

Але «потрібні додаткові зусилля», – сказав Довзан, кажучи про незалежність судової системи, свободу ЗМІ і боротьбу з корупцією й організованою злочинністю.

«Прогрес Сербії у сфері верховенства права і нормалізації відносин із Косовим залишається важливим і буде продовжувати визначати загальний темп переговорів», – додав він.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Незалежність Косова визнали понад 100 країн, зокрема США і всі країни-члени ЄС, крім п’яти. Але Сербія все ще вважає цю територію своєю південною провінцією і її в цьому підтримують Росія і Китай.

Переговори між Приштиною і Белградом за посередництва ЄС щодо врегулювання розбіжностей зайшли в глухий кут.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG