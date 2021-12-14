Сербія зробила «дуже важливий» крок у процесі вступу до ЄС

Сербія 14 грудня зробила крок вперед до своєї мети – вступу до Європейського союзу, розпочавши переговори щодо чотирьох політичних сфер, але європейські чиновники попередили Белград, що прогрес у цьому процесі все ще залежить від продовження реформ і нормалізації відносин з Косовим.

Щоб мати право на вступ до ЄС, куди входить 27 держав, країни-кандидатки повинні привести свої закони і правила у відповідність до стандартів блоку шляхом переговорів у 35 політичних сферах або розділах, включаючи фінанси, сільське господарство, транспорт, енергетику, соціальну політику і правосуддя.

Сербії 14 грудня вперше дозволили розпочати переговори відразу в чотирьох сферах: щодо зміни клімату і навколишнього середовища, енергетики, транспортної політики і транс’європейських інфраструктурних мереж.

Белград веде переговори по 22 темах, відколи в 2014 році почав процес перемовин щодо членства в ЄС.

«Сербія робить ще один дуже важливий крок до вступу до Європейського союзу», – заявив комісар ЄС із питань розширення Олівер Варгеї після міжурядової конференції з Сербією в Брюсселі.

Гаспер Довзан, державний секретар МЗС Словенії, яка зараз головує в Раді ЄС, сказав, що уряд Сербії «надає пріоритет реформам, пов’язаним з ЄС, і виконав низку важливих зобов’язань, зокрема щодо оподаткування й енергетики».

Але «потрібні додаткові зусилля», – сказав Довзан, кажучи про незалежність судової системи, свободу ЗМІ і боротьбу з корупцією й організованою злочинністю.

«Прогрес Сербії у сфері верховенства права і нормалізації відносин із Косовим залишається важливим і буде продовжувати визначати загальний темп переговорів», – додав він.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Незалежність Косова визнали понад 100 країн, зокрема США і всі країни-члени ЄС, крім п’яти. Але Сербія все ще вважає цю територію своєю південною провінцією і її в цьому підтримують Росія і Китай.

Переговори між Приштиною і Белградом за посередництва ЄС щодо врегулювання розбіжностей зайшли в глухий кут.