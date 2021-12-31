Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

З Косова видворяють російського дипломата через загрозу національній безпеці

Голова МЗС Доніка Ґервалла-Шварц не назвала імені російського дипломата і не уточнила, які саме його дії призвели до видворення

Влада Косова видворила російського дипломата та члена місії Організації Об’єднаних націй, повідомила міністерка закордонних справ Доніка Ґервалла-Шварц 31 грудня.

Вона пояснила рішення його діями, які «загрожують національній безпеці».

«На вимогу прем’єр-міністра республіки Косово пана Альбіна Курті, сьогодні я винесла рішення проголосити члена Місії ООН у Косові з Росії персоною нон-ґрата через його шкідливу діяльність», – заявила вона на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Ґервалли-Шварц, вона сповістила представників правоохоронної системи про необхідність впровадження рішення. Вона не назвала імені російського дипломата і не уточнила, які саме його дії призвели до видворення.

Голова косовського МЗС повторила наміри Косова вступити до НАТО та Європейського Союзу. За її словами, країна продовжує опиратися російському впливу, «який спрямований на те, щоб підважити досягнення Косова».

У жовтні цього року Косово видворило ще двох росіських дипломатів.

Місія ООН у Косово була створена в 1999 році, щоб запровадити тимчасову адміністрацію в регіоні, коли він ще формально був частиною Сербії.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Незалежність Косова визнали понад 100 країн, зокрема США і всі країни-члени ЄС, крім п’яти. Але Сербія все ще вважає цю територію своєю південною провінцією і її в цьому підтримують Росія і Китай.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG