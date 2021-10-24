Сербія не дозволяє боксерам з Косово взяти участь у чемпіонаті світу, який вона проводить

Міжнародна федерація аматорського боксу веде переговори з Федерацією боксу Сербії щодо відмови дозволити боксерам з Косово в’їхати у країну для участі у чемпіонаті світу, який починається сьогодні у Белграді.

Як повідомив Олімпійський комітет Косово напередодні, спортсменам двічі відмовили у дозволі перетнути кордон. Там зазначили, що спочатку спортсменам відмовили через наявність національних символів на формі. Пізніше вони спробували перетнути кордон ще раз, вже без них, але знову отримали відмову.

Влада Косово також сконтактувала з сербською владою щодо цього питання.

При цьому у Косово назвали дії Сербії «несправедливими та політично мотивованими». Сербська сторона наразі ситуацію не коментувала.