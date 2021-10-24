Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Сербія не дозволяє боксерам з Косово взяти участь у чемпіонаті світу, який вона проводить

У Олімпійському комітеті Косово зазначили, що спочатку спортсменам відмовили через наявність національних символів на формі

Міжнародна федерація аматорського боксу веде переговори з Федерацією боксу Сербії щодо відмови дозволити боксерам з Косово в’їхати у країну для участі у чемпіонаті світу, який починається сьогодні у Белграді.

Як повідомив Олімпійський комітет Косово напередодні, спортсменам двічі відмовили у дозволі перетнути кордон. Там зазначили, що спочатку спортсменам відмовили через наявність національних символів на формі. Пізніше вони спробували перетнути кордон ще раз, вже без них, але знову отримали відмову.

Влада Косово також сконтактувала з сербською владою щодо цього питання.

При цьому у Косово назвали дії Сербії «несправедливими та політично мотивованими». Сербська сторона наразі ситуацію не коментувала.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG